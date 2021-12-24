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Закоханий Дмитро Дікусар розповів про свою нову обраницю

24 грудня 2021, 14:19

Найпривабливіший танцюрист України більше не самотній.

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Дмитро Дікусар розповів про своє особисте життя / instagram.com/dikusar_dmitriy

Танцюрист, хореограф і учасник проєкту Танці з зірками Дмитро Дікусар - один з найбажаніших чоловіків українського шоу-бізнесу.

За його особистим життям пильно стежать папараці і тисячі прихильниць, йому приписували романи з багатьма відомими жінками, серед яких, наприклад, Слава Камінська. Також Дікусар був одружений на співачці Ірині Білик і танцівниці та хореографі Олені Шоптенко.

Втім, танцюрист намагається зберігати своє особисте життя потай від сторонніх очей. Однак в інтерв'ю для шоу Зірковий шлях зізнався - його серце більше не вільне: "Зараз я в стосунках. Я маю кохану жінку. Я щасливий. Я сподіваюсь, що так все і залишиться максимально довго. Мабуть все життя. Для цього я намагаюся ці стосунки не виновсити ніде, щоб просто не дати нікому змогу для маніпулювань, для будь-якої інтеграції у наші відносини. Я хочу мати це особисте".

Інтерв'юер Аліна Доротюк має думку, що кохана Дмитра Дікусара - Ірина Журавська, модель і Міс Україна-2008. Вона - учениця Дікусара, молоді люди багато часу проводять разом, Ірина часто відвідувала ефіри Танців з зірками.

Від прямої відповіді на питання, чи можна припустити, що кохана Дікусара - Журавська, хореограф ухилився: "Можна припустити все, що завгодно".

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