Савік Шустер підколов Валерія Меладзе за боягузтво :"Не створює враження хороброї людини"

Журналіст не здивований скандалом, який піднявся навколо молодшого Меладзе через його необережні слова.

Савік Шустер прокоментував виправдання Валерія Меладзе за "Героям слава" / instagram.com/shuster.online, instagram.com/meladzevalerian

Відомий журналіст і ведучий Савік Шустер в інтерв'ю для Олесі Бацман висловив свою думку про українських артистів, які залишилися вірні РФ під час війни, а також іронічно змалював своє справжнє ставлення до співака Валерія Меладзе.

Артист, який чи не першим висловився проти війни в Україні, продовжує успішно гастролювати країною-агресором і з азартом взяв участь у "грудневому чосі". Втім, саме жага грошей зіграла з Меладзе злий жарт.

На новорічній вечірці в Дубаї він видавив з себе відповідь на вітання "Слава Україні", а потім довго вибачався за свої слова в соціальних мережах. Подібне боягузтво було засуджене і в Україні, і в РФ.

"Що стосується Меладзе, то хоч пошепки, і то... Хоча б прошепотів, це вже порадувало. Ну, написав пост від страху. Ну, природно, не з хоробрих. Точно не з хоробрих. Він не створює враження хороброї людини", - підсумував скандал з Валерієм Меладзе Савік Шустер.

Для мовчунів-артистів журналіст виправдання не шукає - він переконаний, що ними керує лише жага грошей. "Так це виключно гроші, це тільки гроші. Звичайно, шкода, що взагалі за гроші можна і батьківщиною пожертвувати. Це сумно", - зазначає він.

Скандал з Меладзе

Валерій Меладзе, який провів юність і молодість в українському Миколаєві і там же почав музичну кар'єру, відзначився новим вчинком. Відео було опубліковано в мережі.

Інцидент стався на великому новорічному святі, яке для себе організували жителі країни-агресора в Дубаї (ОАЕ).

До Меладзе підійшов один з гостей і попросив передати привіт його дружині. Коли співак з грузинською безпосередністю і красномовством почав говорити, чоловік несподівано вимовив фразу "Слава Україні". Меладзе сторопів, але, тим не менш, сказав у відповідь: "Героям слава". Але завбачливо прибрав від свого обличчя мікрофон, щоб цю фразу чуло менше людей.

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