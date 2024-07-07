Марічка Падалко розкрила нову посаду чоловіка-військового

Єгор Соболєв несе службу з початку повномасштабної війни.

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Марічка Падалко розповіла, чим займається Єгор Соболєв / колаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

Чоловік ведучої 1+1 Україна Марічки Падалко, журналіст, політик і громадський діяч Єгор Соболєв, ще у 2021 році пройшов військову підготовку, і в перші дні повномасштабної війни пішов захищати Україну від окупанта. У липні 2023 року Соболєв отримав офіцерське звання.

Нещодавно Падалко повідомила, що її чоловік має нове просування по службі, у зв'язку з чим у них з'явилася можливість бачитися частіше. Ведуча також розкрила специфіку нової роботи чоловіка-військового.

Так в ефірі Сніданку з 1+1 Марічка Падалко не без гордості розповіла, що Єгора Соболєва призначили заступником керівника. Він, як і раніше, служить у роті, яка працює з БПЛА, але тепер також бере участь у плануванні операцій.

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"Він став заступником командира всього цього загону спецпризначення, де він раніше очолював роту БПЛА. А це означає часті відрядження до Києва для планування операції, а це ще означає, що ми частіше бачимося. Зараз важко всім, тому що ніхто не бачить, коли і як, скажімо так", - розповіла Падалко.

Хто така Марічка Падалко Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

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