Улюблениця Путіна і оперна діва Анна Нетребко засудила війну з Україною / facebook.com/annanetrebko

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди і фотографувалася з атрибутами так званої Новоросії в окупованому Донецьку, публічно засудила війну з Україною.

На її сторінці в соціальних мережах з'явилося повідомлення під заголовком "Заява Анни Нетребко, зроблена через останні новини в ЗМІ": "Я категорично засуджую війну на Україні і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми сім'ями. Моя позиція зрозуміла. Я не член будь-якої політичної партії і не союзник для будь-яких лідерів Росії. Я визнаю і шкодую про те, що мої минулі дії або заяви могли бути невірно витлумачені".

Також співачка підкреслила, що чутки про її близькі стосунки з Путіним дуже перебільшені - вони зустрічалися лише кілька разів, і то на офіційних заходах, на зразок відкриття Олімпіади або вручення державних нагород.

Відхрестилася вона і від фінансової підтримки, яку їй нібито надавав уряд РФ: незважаючи на глибоку любов до Росії, артистка підкреслила, що є резидентом Австрії, де і платить податки.

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Раніше Анну Нетребко звільнили з легендарного оперного театру Метрополітен-опера в Нью-Йорку за відмову публічно засудити президента Путіна та військову агресію РФ в Україні.

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