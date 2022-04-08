Улюбленець українок Віталій Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в мережі

Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в мережі/ Facebook Віталій Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як він реагує на свою популярність, яка посилилася від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і як на це реагує його дружина.

За словами Кіма, він сприймає це спокійно, і в нього зараз немає часу звертати увагу на такі речі. Про це голова ОВА розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

"Та ніяк, я завжди був відомий у своєму місті. Я жартую насправді, я ніяк не реагую. У мене немає часу оцінити. Мені ставила це запитання і дружина. Кажу: "Та заспокойся, мені ніколи навіть там щось прочитати або проаналізувати", – відповів Кім на запитання про те, як він реагує на славу.

Також він зазначив, що дружина його не ревнує, раніше вони обговорювали з нею питання ревнощів. На запитання, як він реагує на зізнання у коханні від дівчат у мережі, Кім відповів, що занадто зайнятий і не бачив таких повідомлень.

"По-перше, я не читав і не бачив, щоб хтось мені зізнавався в коханні... Мені зізнається в коханні дружина. Чи ревнує – ні, навряд чи. Про це говорили колись давно. Але зараз це не є основною темою для наших розмов", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що багато українських політиків від початку війни вже стали улюбленцями публіки завдяки своєму спокою, витримці та почуттю гумору навіть в ці складні часи. Главред розповідав про дружин українських політиків, чиї прізвища сьогодні у всіх на слуху.

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