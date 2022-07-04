"Краще б про війну висловився": ображена Собчак накинулася на Сабурова за жарт про кобилу

Ображена Собчак накинулася на Сабурова за жарт про коня / скріншот

Російська журналістка Ксенія Собчак і стендап-комік Нурлан Сабуров влаштували заочну перепалку в Мережі.

Причиною скандалу став жарт Сабурова на одному з виступів, в якій він назвав Собчак кобилою. На неї у своєму Telegram-каналі журналістка відреагувала лише через кілька днів.

"Нурланчик, коханий, ти б так сміливо і "жорстко" з приводу вій** (Собчак так і не назвала війну, війною) краще б висловився, а то про коня (промовчу, що цьому жарту приблизно стільки років, скільки анекдотам про тещу) ти такий сміливий і "гострий", а як про головне, так "у мене іпотека", - написала журналістка.

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Нагадаємо, раніше російський стендап-комік Нурлан Сабуров наважився відповісти на питання, чому мовчить про злочини Росії в Україні.

На концерті в Лос-Анджелесі глядачі безпосередньо запитали у коміка, чому він "з'їв язик" і не висловлюється проти війни в Україні. На пропозицію заявити свій протест проти війни Росії в Україні комік заявив, що ніхто нікому нічого не винен.

Також Сабуров оскандалився жартом про мертвих українок. Під час чергового виступу до Сабурова підійшла дівчина в білій сукні з червоними плямами, яка символізує вбитих окупантами українок. У відповідь на це він вирішив пожартувати.

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