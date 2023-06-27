Лобода після харківського скандалу вибачилася перед підлітком з плакатом

Після того, як її висловлювання про проплачену акцію від дівчини на її виступі викликали суспільний резонанс, Loboda послалася на поганий жарт і втому.

https://glavred.net/stars/loboda-posle-harkovskogo-skandala-izvinilas-pered-podrostkom-s-plakatom-10481128.html Посилання скопійоване

Світлана Лобода вибачилася перед Дариною Вдовенко за скандал з плакатом / колаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, скріншот

Співачка Світлана Лобода викликає в українців суперечливі почуття - скандальна артистка до повномасштабної війни в Україні будувала кар'єру в країні-окупанті, проте після 24 лютого відреклася від рф. Зараз вона пробує випускати пісні українською мовою і займається волонтерством.

Днями Лобода виступала в Харкові. На імпровізований концерт прийшла 16-річна Дарина Вдовенко з плакатом "Харків без Лободи". Співачка підійшла до дівчини, почала дорікати їй в тому, що це проплачена акція, наговорила зайвого, і навіть намагалася поцілувати підлітка в щоку.

Така фривольна поведінка Світлани викликала обурення в мережі. Через це артистка на своїй сторінці в Instagram виклала відео з вибаченнями перед Дариною, де свої різкі слова списала на невдалий жарт.

відео дня

"Я була дуже схвильована, було багато людей, багато військових, я була дуже щаслива. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом "Харків без Лободи", я з нею привіталася і ми почали концерт. Ані я, ані моя команда не чинили жодного опору її позиції, ніхто її не чіпав. Саме тому я вчора одразу зробила допис про те, що я поважаю її позицію. І сьогодні я не вважаю, що це була проплачена акція. Я вважаю, в той час, в той момент, я була на емоціях, і взагалі такі концерти викликають багато емоцій. Сьогодні я хочу перепросити в Дарії та її батьків, якщо я її образила!. Я не хотіла ображати нікого, у мене не було таких намірів. Я намагалася розрядити обстановку і мабуть, просто невдало пожартувала", - каже Лобода.

Також співачка зазначає, що усвідомлює своє хитке становище через багате минуле в країні-агресорі. Проте відступатися від України і допомоги співвітчизникам вона не планує.

"Я знаю, що в українців багато запитань з приводу мого минулого. Я поважаю думку кожного громадянина моєї країни. Я намагаюся не включатися у скандали. Але я сьогодні вважаю, що це дуже важливо, аби ви почули мене... Я намагаюся бути корисною, бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живе моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. Хочу допомагати і робити все можливе для своєї країни, яка переживає дуже тяжкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні. Моє коріння тут, я дуже люблю свою країну і я буду з Україною до кінця", - заявляє Світлана Лобода.

Зазначимо, Світлана Лобода після початку війни в Україні активно допомагає всім співгромадянам. Після трагедії на Каховській ГЕС Лобода надала квартиру у Києві для проживання багатодітній родині з Херсона і передала 100 тисяч гривень благодійному фонду для допомоги жителям, які лишилися без домівки.

Крім того, нещодавно Лобода перервала свій гастрольний тур в Європі і приїхала в Херсон. Вона поділилася коротким відео на тлі знаменитої арки з назвою міста, і заспівала під гітару пісню покійного Кузьми Скрябіна.

Інші новини: