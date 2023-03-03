Лідер Massive Attack Роберт Дель Найа представив свою версію легендарного хіта "Океану Ельзи"

Роберт Дель Наджа з Massive Attack випустив трек Legacy of War Mix (ремікс "Океану Ельзи"), щоб зібрати кошти для відновлення будинків у Київській області.

Святослав Вакарчук та Роберт дель Наджа / Колаж Фото Instagram

Роберт дель Наджа / фронтмен легендарної англійської тріп-хоп-групи Massive Attack випустив ремікс на хіт "Обійми" української рок-групи "Океан Ельзи". Трек називається Obiymy (Legacy of War Mix), йдеться в Instagram музиканта.

Роберт дель Наджа, який, скоріше за все, побував в Україні (оскільки публікував фото зі Львова та Києва та Київської області), зробив ремікс "Обійми" в благодійних цілях — щоб допомогти цивільному населенню, яка постраждало від війни. А потім зібрати грошей на відновлення будинків у Київській області.

Весь прибуток від треку буде направлений до Фонду Legacy of War Foundation, міжнародної благодійної організації, яка надає підтримку цивільним особам, які постраждали під час військових дій.

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Разом з треком, до слова, був випущений відеоколаж, створений Unit 3 Films з використанням кадрів, знятих Джайлзом і Святославом Вакарчуком під час україно-російської війни. А в квітні повинна вийти вінілова платівка з цим треком.

Нагадаємо, раніше група "Океан Ельзи" разом зі своїм незмінним лідером Святославом Вакарчуком випустила "місто Марії" - пісню-молитву, пісню-гімн, присвячену місту Маріуполю та його захисникам.

"І корабельні гармати не розіб'ють мою мрію, віру ніколи не зрадить серце моє. Буде вічно стояти праведне місто Марії, поки над гордим Азовом сонце встає", - так звучить приспів пісні.

Раніше повідомлялося про те, що Культова британська рок-група Coldplay, на своєму концерті в столиці Бельгії, Брюсселі, знову виконала шлягер своїх колег з українського гурту "Океан Ельзи - " Обійми". Причому разом з автором ‒ Святославом Вакарчуком.

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