Лідер гурту Бумбокс уперше за довгий час зізнався, де служить зараз

Андрій Хливнюк наголосив на важливості цієї структури в сучасному українському суспільстві.

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Андрій Хливнюк новини - де служить Андрій Хливнюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/andriihorolski

Український музикант Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю аби захищати Україну від окупантів. Артист брав участь у бойових діях і навіть був поранений, служив оператором дронів.

Сьогодні Хливнюк уперше за довгий час розкрив подробиці своєї служби. У своєму блозі в Instagram він привітав Національну поліцію України з професійним святом.

Тепер 4 липня і для нього є сакральною датою, адже Андрій Хливнюк сьогодні - рядовий патрульної поліції. У пристрасній промові до товаришів по службі він відзначив їхню мужність у виконанні непростих обов'язків.

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"Сьогодні День національної поліції України. Як і інші структури - це зріз нашого суспільства з дуже різними особистостями. Тим, хто хоче карʼєру, владу, схеми і "парєшать" - краще зникніть самі. Тим, хто Людям прийшов служити, захистити слабкіших від зла, врятувати тих, хто в біді - Честь! Тим, хто "на щиті" - Честь, Слава і уклін низький з вдячністю! Рядовий патрульної поліції Хливнюк Андрій Володимирович", - написав лідер гурту Бумбокс.

Андрій Хливнюк новини - де служить Андрій Хливнюк / instagram.com/andriihorolski

Хто такий Андрій Хливнюк? Андрій Хливнюк - вокаліст і автор текстів гурту "Бумбокс", службовець ЗСУ. На початку повномашстабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, потім став оператором дрона. Був поранений. Має орден "За мужність" III ступеня. Виконав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із негласних символів українського опору та "завірусилася" в соціальних мережах по всьому світу.

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