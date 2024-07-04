Лідер гурту Бумбокс уперше за довгий час зізнався, де служить зараз

Український музикант Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю аби захищати Україну від окупантів. Артист брав участь у бойових діях і навіть був поранений, служив оператором дронів.
Сьогодні Хливнюк уперше за довгий час розкрив подробиці своєї служби. У своєму блозі в Instagram він привітав Національну поліцію України з професійним святом.
Тепер 4 липня і для нього є сакральною датою, адже Андрій Хливнюк сьогодні - рядовий патрульної поліції. У пристрасній промові до товаришів по службі він відзначив їхню мужність у виконанні непростих обов'язків.
"Сьогодні День національної поліції України. Як і інші структури - це зріз нашого суспільства з дуже різними особистостями. Тим, хто хоче карʼєру, владу, схеми і "парєшать" - краще зникніть самі. Тим, хто Людям прийшов служити, захистити слабкіших від зла, врятувати тих, хто в біді - Честь! Тим, хто "на щиті" - Честь, Слава і уклін низький з вдячністю! Рядовий патрульної поліції Хливнюк Андрій Володимирович", - написав лідер гурту Бумбокс.
Хто такий Андрій Хливнюк?
Андрій Хливнюк - вокаліст і автор текстів гурту "Бумбокс", службовець ЗСУ. На початку повномашстабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, потім став оператором дрона. Був поранений. Має орден "За мужність" III ступеня. Виконав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із негласних символів українського опору та "завірусилася" в соціальних мережах по всьому світу.
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