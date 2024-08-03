УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Легендарний гурт Aerosmith ухвалив "несамовите рішення" через хворобу Стіва Тайлера

Олена Кюпелі
3 серпня 2024, 16:25
70
Культовий рок-гурт оголосив у п'ятницю, що більше не гастролюватиме.
Гурт Aerosmith припиняє гастролі Гурт
Aerosmith припиняє гастролі / Колаж Главред, фото Instagram/ aerosmith

Легендарний рок-гурт Aerosmith прийняв "несамовите" і "важке" рішення перервати гастролі.

За даними Page Six, культовий рок-гурт оголосив у п'ятницю, що більше не гастролюватиме через вокальну травму вокаліста Стівена Тайлера.

"Це був 1970 рік, коли іскрою натхнення стала Aerosmith. Завдяки вам, наша армія, ця іскра спалахнула і горить уже понад п'ять десятиліть. Деякі з вас були з нами з самого початку, і всі ви - причина, через яку ми увійшли в історію рок-н-ролу", - йшлося в заяві.

відео дня

Минулого року 76-річний Тайлер "пошкодив гортань", що змусило гурт відкласти решту прощального туру "Peace Out", і схоже, що легендарний фронтмен так і не відновився повністю.

"Ми завжди хотіли вразити вас під час виступу", - йдеться в заяві. "Як ви знаєте, голос Стівена - це інструмент, не схожий на жоден інший. Він провів місяці, невпинно працюючи над тим, щоб повернути свій голос туди, де він був до травми. Ми бачили, як він боровся, незважаючи на те, що поруч із ним була найкраща медична команда".

"На жаль, очевидно, що повне відновлення після травми голосу неможливе. Ми прийняли несамовите і важке, але необхідне рішення - як група братів - піти з гастрольної сцени".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Вакарчук виступав на Торецькому напрямку для наших воїнів, і співав він, сидячи на ящиках з-під боєкомплектів. Також він показав відео, на якому виконує українську пісню "Черемшина", а на тлі чується вибух - це працює артилерія.

Також стало відомо про те, що французький співак Паскаль Данель, успішний виконавців гурту Les Neiges du Kilimanjaro 1960-х років, помер у віці 80 років.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

ЗСУ потопили підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя

ЗСУ потопили підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя

17:14 Україна
Росія зазнала рекордних втрат: британська розвідка вразила ситуацією на фронті

Росія зазнала рекордних втрат: британська розвідка вразила ситуацією на фронті

17:00 Україна
У Сумах прогриміла серія потужних вибухів: над містом видніється дим

У Сумах прогриміла серія потужних вибухів: над містом видніється дим

16:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Коли солити картоплю під час варіння: фатальна помилка може угробити страву 3457

Коли солити картоплю під час варіння: фатальна помилка може угробити страву

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення 2470

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення

Небезпечно брати: які подарунки не можна приймати від свекрухи 2248

Небезпечно брати: які подарунки не можна приймати від свекрухи

Не хочу його бачити : син Узєлкова публічно відрікся від батька 1208

"Не хочу його бачити": син Узєлкова публічно відрікся від батька

Останні новини

17:14

ЗСУ потопили підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя

17:00

Росія зазнала рекордних втрат: британська розвідка вразила ситуацією на фронті

16:59

У Сумах прогриміла серія потужних вибухів: над містом видніється дим

16:25

Ціни різко "злетять": у серпні відчутно здорожчає популярна категорія продуктів

16:25

Легендарний гурт Aerosmith ухвалив "несамовите рішення" через хворобу Стіва Тайлера

В Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУВ Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУ
16:09

"Достатньо політичної волі": США можуть дати Україні дозвіл бити по території РФ

15:29

Одна з країн НАТО планує спільно з Україною виготовляти ракети "Нептун"

15:16

Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози

14:58

Солістка А-студіо стала мамою втретє і показала фото малятка

Реклама
14:54

Просто та швидко: як зварити буряк за 10 хвилин – геніальний спосібВідео

14:43

Удар по бомбардувальниках РФ за 1800 км від кордону: у ГУР розповіли, що це дало

14:35

Мангове дерево на підвіконні: як виростити екзотичну рослину з кісточки

13:58

Таємні переговори за спиною: Україна побоюється обміну в'язнями між РФ і Заходом - WP

13:51

Росіяни хочуть розширити зону контролю у Вовчанську: військові розкрили деталі

13:42

Дрони СБУ зачистили аеродром Морозівськ від КАБів, авіації та ППО: деталі від ЗМІ

13:03

Арештували навіть зубну щітку: у підозрюваного у вбивстві Фаріон провели обшуки

12:59

ГУР потужно атакували великий склад окупантів під Ростовом - джерело

12:43

Куля в голову: у сина популярного російського актора стріляли

12:37

Війська РФ впритул підійшли до Торецька: у DeepState розкрили деталі

12:30

Не зможуть повністю знищити: Буданов видав важливу заяву про енергетику України

Реклама
12:30

Путін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненими

12:14

Небезпека з кількох напрямків: РФ хоче перерізати важливу трасу - Попович

11:41

У Путіна провалилися на півночі Харківщини: Буданов зробив прогноз про наслідки

11:20

Урожай визріє до осені: що посадити на грядку одразу після збирання цибулі

11:16

Розслаблятися ще рано: відомо, чому відключення світла можуть повернутися

11:15

"Допоможіть вивезти дітей": волонтерка з Покровська емоційно звернулася до українцівВідео

11:09

"Не хочу його бачити": син Узєлкова публічно відрікся від батька

10:36

Уражено склади з КАБами: у Генштабі оголосили про удар по аеродрому Морозовськ

10:26

У Росії заарештували ще одного командира: в ISW назвали "цікаву" причину

10:21

Оголошено дату дебатів Трампа і Гарріс

09:38

Нічна атака РФ по Україні: є влучання в обʼєкт інфраструктури – подробиці

09:20

Як поливати кактуси в горщику: два найкращі способи

09:17

РФ просунулася на трьох ділянках у Донецькій області: у США попередили про загрозу

08:48

Новий контрнаступ ЗСУ: в РФ розробили стратегію, щоб завадити Україні - ISW

08:37

Буданов назвав умову військової загрози Росії країнам Балтії

08:05

Орбан ходить по краю: чому НАТО та ЄС не квапляться виганяти УгорщинуПогляд

07:36

Там базуються Су-24 і Су-34: БПЛА потужно атакували аеродром у РФ, деталіВідео

05:30

Дуже складна головоломка: потрібно знайти 5 відмінностей за дві хвилини

05:00

Гороскоп на завтра 4 серпня: Скорпіонам - спокуса на кожному кроці, Рибам - прибуток

04:32

Жорсткий тиск на ЗСУ: чому ворогу вдається просуватися на Покровському напрямку

Реклама
03:30

Ретроградний Меркурій у серпні: яких справ краще уникатиВідео

02:50

ВЛК на місці затримання порушника: у ТЦК розвіяли міф про популярний спосіб

02:02

Чому потрібно частіше прати бюстгальтер: які хвороби можуть з'явитись у жінок

01:35

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення

00:18

Вибив Україні медаль: боксер Хижняк "знищив" бразильця і вийшов до півфіналу Олімпіади

02 серпня, п'ятниця
23:27

РФ визначила завдання на 2024 рік: Буданов розкрив план "мінімум" і "максимум" ворога

22:50

Є шанс знищити Кримський міст в найближчі кілька місяців - Буданов

22:44

"Війна все ближча до кінця": в Угорщині зробили заяву щодо миру в Україні

22:04

"Усі знають мене": Трамп здивував причиною, чому не піде на дебати з Гарріс

22:03

Платять високу ціну, але штурмують: РФ має "цікаву" тактику під Покровськом

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти