Легендарний гурт Aerosmith ухвалив "несамовите рішення" через хворобу Стіва Тайлера

Культовий рок-гурт оголосив у п'ятницю, що більше не гастролюватиме.

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Гурт Aerosmith припиняє гастролі / Колаж Главред, фото Instagram/ aerosmith

Легендарний рок-гурт Aerosmith прийняв "несамовите" і "важке" рішення перервати гастролі.

За даними Page Six, культовий рок-гурт оголосив у п'ятницю, що більше не гастролюватиме через вокальну травму вокаліста Стівена Тайлера.

"Це був 1970 рік, коли іскрою натхнення стала Aerosmith. Завдяки вам, наша армія, ця іскра спалахнула і горить уже понад п'ять десятиліть. Деякі з вас були з нами з самого початку, і всі ви - причина, через яку ми увійшли в історію рок-н-ролу", - йшлося в заяві.

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Минулого року 76-річний Тайлер "пошкодив гортань", що змусило гурт відкласти решту прощального туру "Peace Out", і схоже, що легендарний фронтмен так і не відновився повністю.

"Ми завжди хотіли вразити вас під час виступу", - йдеться в заяві. "Як ви знаєте, голос Стівена - це інструмент, не схожий на жоден інший. Він провів місяці, невпинно працюючи над тим, щоб повернути свій голос туди, де він був до травми. Ми бачили, як він боровся, незважаючи на те, що поруч із ним була найкраща медична команда".

"На жаль, очевидно, що повне відновлення після травми голосу неможливе. Ми прийняли несамовите і важке, але необхідне рішення - як група братів - піти з гастрольної сцени".

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