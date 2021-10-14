Лами, магія і мисливці за головами: Дмитро Комаров розкрив, куди поїде Світ навиворіт в 13 сезоні

Світ навиворіт їде в Еквадор / instagram.com/komarovmir

Поки в ефір виходять випуски тревел-шоу Світ навиворіт, присвячені Пакистану, команда Дмитра Комарова вже вирушила на зйомки нового сезону. Журналіст розповів підписникам, куди занесло знімальну групу цього разу.

У своєму блозі Дмитро Комаров анонсував вихід 13 сезону тревел-шоу Світ навиворіт. Він буде присвячений Еквадору - країні на екваторі.

Новий сезон Світу навиворіт обіцяє бути насиченим. В Еквадорі проживають племена, які жодного разу не контактували з цивілізованим світом. Вони сприймають всіх чужинців людожерами і прагнуть вбити їх якомога швидше за допомогою копій і отрути кураре.

Все це - не страшні казки, а реальність, яку покаже Дмитро Комаров і Світ навиворіт в 13 сезоні. Але і це далеко не все.

"Анди, вулкани, джунглі, ритуали індіанців - тут дивує все. Друзі, це справжній світ навиворіт: мисливці за головами, гірські сходження, гонки на ламах, магія, екстрим, містика, жахлива їжа і звичайно ж маленькі чудеса від Світу навиворіт",- такий інтригуючий анонс дає прийдешньому тревел-шоу Дмитро Комаров.

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Дмитро Комаров з членами Еквадорського племені / instagram.com/komarovmir

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У Пакистані Комарову вдалося проникнути в небезпечну і закриту для ЗМІ зону. Чи зможе журналіст повторити цей подвиг з дикими племенами Еквадору? 13 сезон програми Світ навиворіт дуже скоро дасть відповідь на це питання.

Подивитися Світ навиворіт можна на платформі 1 + 1 відео.