Кума Олі Полякової розповіла, як Поплавський познайомив співачку з майбутнім чоловіком

Близька подруга Олі Полякової розкрила цікаву історію кохання співачки з Вадимом Буряковським.

Кума Олі Полякової розповіла, як співачка познайомилася з Вадимом Буряковським / instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова часто чує на свою адресу жарти через велику різницю у віці з її чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським. І хоч артистка вже багато років щаслива в шлюбі, хейтери підколюють її за те, що вона молодша за чоловіка на 16 років.

Оптимістична Полякова вважає за краще пропускати ці коментарі повз вуха, і в подробиці її відносин з Буряковським вдається рідко. Нещодавно, в рамках її інтерв'ю для Раміни Есхакзай, історію Ольги і Вадима розкрила її кума та близька подруга Світлана Легка.

Так стало відомо, що Королева ночі познайомилася з чоловіком на вечірці, присвяченій його Дню народження. Буряковський попросив свого сусіда, ректора КНУКіМ Михайла Поплавського, запросити на свято миловидну співачку з хорошим голосом. Волею доль вибір припав на Полякову.

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"У Вадика був день народження. І він попросив свого сусіда Михайла Михайловича Поплавського на ювілей його запросити якусь красиву й талановиту співачку. Я була тоді проректором в університеті, помічником. Ну і, звісно, хто красивий і талановитий? Звісно, Оля. Ми тоді ще не були подружками. І Оля поїхала виступати до Вадика на день народження. І потім у них понеслося, одружилися", - згадує Легка.

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