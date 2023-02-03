Ксенія Мішина показала величезний живіт і зізналася, скільки набрала за вагітність

Українська акторка Ксенія Мішина заінтригувала шанувальників своїм "вагітним" фото - на її сторінці в Instagram з'явився знімок, на якому вона в облягаючому одязі хвалиться округлим животиком.
І хоч вагітності артистка була шалено рада, вона все ж поскаржилася, що за неї їй довелося поплатитися ідеальною фігурою. Мішина набрала 31 кілограм, і відчайдушно ненавиділа відображення в дзеркалі.
Але все це - в минулому. Ксенія показала свої знімки з 2012 року, коли вона була вагітна своїм первістком - Платоном. Хлопчикові скоро стукне 11 років, а акторка зараз абсолютно не схожа на маму такого дорослого сина.
Мішина не перестає мотивувати своїх підписників на самовдосконалення душі і тіла. Заради цього вона готова ділитися з ними кадрами "до" і "після", а також розповідати власні історії з життя.
Наприклад, щоб скинути "післяпологові" три десятки кіло, вона на рік відмовилася від солодкого і мучного, і проводила в піших прогулянках більшу частину часу. Однак Ксенія зізналася, що бажані форми і рельєфи не прийшли до неї, незважаючи на те, що цифра на вагах повернулася в колишню норму.
Раніше стало відомо, що український телеведучий Тимур Мірошниченко і його дружина телеведуча, блогер і юрист Інна офіційно розпочали процес усиновлення. Пара вже виховує двох власних дітей.
Також українська співачка Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини - лікарі прогнозували їй двійню, проте на гендер-паті все вирішилося зовсім по-іншому.
Інші новини:
- Дочка Брежнєвої поділилася фото з бойфрендом
- Король Чарльз III прийняв скандальне рішення щодо свого брата
- Старша дочка Полякової лукаво показала, як проводить час з хлопцем в Лондоні