Ксенія Мішина показала величезний живіт і зізналася, скільки набрала за вагітність

Колишня "Холостячка" і зірка Кріпосної зізналася, що відображення в дзеркалі викликало у неї справжню ненависть.

Ксенія Мішина показала своє "вагітне" фото / instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина заінтригувала шанувальників своїм "вагітним" фото - на її сторінці в Instagram з'явився знімок, на якому вона в облягаючому одязі хвалиться округлим животиком.

І хоч вагітності артистка була шалено рада, вона все ж поскаржилася, що за неї їй довелося поплатитися ідеальною фігурою. Мішина набрала 31 кілограм, і відчайдушно ненавиділа відображення в дзеркалі.

Але все це - в минулому. Ксенія показала свої знімки з 2012 року, коли вона була вагітна своїм первістком - Платоном. Хлопчикові скоро стукне 11 років, а акторка зараз абсолютно не схожа на маму такого дорослого сина.

Мішина не перестає мотивувати своїх підписників на самовдосконалення душі і тіла. Заради цього вона готова ділитися з ними кадрами "до" і "після", а також розповідати власні історії з життя.

Наприклад, щоб скинути "післяпологові" три десятки кіло, вона на рік відмовилася від солодкого і мучного, і проводила в піших прогулянках більшу частину часу. Однак Ксенія зізналася, що бажані форми і рельєфи не прийшли до неї, незважаючи на те, що цифра на вагах повернулася в колишню норму.

Ксенія Мішина після пологів набрала 31 кг / instagram.com/misha.k.ua

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