Судові пристави розпочали полювання на пропагандиста.

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Дмитро Дюжев новини - Дюжев опинився в розшуку через борги / колаж: Главред, фото: instagram.com/dyuzhev_d

Російський актор-путініст Дмитро Дюжев, який схвалює війну в Україні і роз'їжджає окупованими українськими територіями з пропагандистськими концертами, заробив у країні-окупанті серйозні проблеми. РосЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що артиста оголошено в розшук.

Судові пристави почали полювання на Дюжева, який виявився злісним неплатником за рахунками. За комунальні послуги він нібито винен країні-окупанту кругленьку суму.

Путініст ігнорує рахунки: його борг за газ, електроенергію та опалення налічує 23 тисячі 89 рублів 76 копійок. ЖКГ він винен 21 тисячу 143 рубля 64 копійки. Загалом сума заборгованості становить близько 44 тисяч.

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Сам Дмитро Дюжев свою несумлінність не коментує - пропагандист не бажає обговорювати той факт, що регулярно обкрадає свою країну, яку він нібито так палко любить.

Хто такий Дмитро Дюжев? Дмитро Дюжев - російський актор і співак. Путініст і українофоб. Підтримує війну рф проти України. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Фігурант бази даних "Миротворця" як особа, яка незаконно відвідувала окупований росією Крим, свідомо порушуючи державний кордон України, повідомляє Вікіпедія.

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Також путіністка Тетяна Васильєва почала цькування Алли Пугачової. Прихильниці війни в Україні не дає спокою закордонне життя тих, хто на знак незгоди з російським терором відмовився від зв'язків із країною-окупантом.

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