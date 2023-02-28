Христина Соловій поділилася особистим горем

Співачка занурилася в спогади про споріднену душу, яка назавжди покинула цей тлінний світ.

Христина Соловій розповіла про смерть бабусі / instagram.com/soloviyka

Українська співачка і учасниця проєкту Голос країни (в команді Святослава Вакарчука) Христина Соловій поділилася з шанувальниками своїм горем - пішла з життя її бабуся.

Кожен знову на якийсь час стає дитиною, коли вмирають ті, хто дорогий твоєму серцю. Про свою втрату артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, і занурилася в спогади про споріднену душу.

Так Соловій показала, від кого перейняла цю витончену красу, якою вона підкорює своїх фанатів - виклала чорно-білий знімок своєї бабусі в юності, на якому вона позує з щирою посмішкою в кокетливому береті.

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Але не тільки привабливу зовнішність Христина успадкувала від родички - виявляється, її бабуся також була творчою особистістю, і талант в написанні пісень співачка перейняла саме від неї.

"Пішла за небокрай моя бабуся. Вона теж писала пісні, і передала це вміння мені. Моя красуня", - підписала фотографію Соловій.

У Христини Соловій померла бабуся / instagram.com/soloviyka

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

Також у ЗМІ повідомили про смерть канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.

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