"Кому він там здався": в РФ накинулися на Галкіна і вимагають відповіді за підтримку України

Максим Галкін і Пригожин / соцмережі

Російський продюсер і чоловік співачки Валерії, які активно їздять до Криму і підтримують диктатора Путіна заявив, що чоловікові Алли Пугачової Максиму Галкіну потрібно порозумітися і бути з країною.

"У Росії є люди різних поглядів, і політичних, в тому числі, але у важкий час ми повинні бути з країною. Звичайно, Максим в корені не правий, але порозумітися з аудиторією, що він мав на увазі, критикуючи "російську спецоперацію" (війну РФ в Україні - ред.), він повинен", – заявив Пригожин, пишуть росЗМІ.

На думку Пригожина, Галкіну необхідно займатися творчістю, і не зачіпаючи тему війни Росії проти України. Продюсер зазначив, що його сім'я завжди позитивно ставилися до гумориста.

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Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Максим Галкін може повернутися в Росію. Причини на це дві: тут вже знаходиться його дружина Алла Пугачова, друга – він нікому не потрібен в Європі.

"Повернеться він, куди ж він дінеться. Кому він там здався", - висловився журналіст.

Сосєдов запевнив, що росіяни повинні забути про шоумена. Навіть якщо Галкін повернеться, його необхідно бойкотувати.

У РФ проти Максима Галкіна

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Також з Галкіним стали в масовому порядку розривати рекламні контракти.

Крім того, його звільнили з Першого каналу, де шоумен працював останні п'ять років ведучим програми "Сьогодні ввечері".

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