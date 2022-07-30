"Коли захотіла, тоді й випила": нетвереза Волочкова влаштувала істерику в ефірі

Анастасія Волочкова / скріншот

Російська балерина і співачка Анастасія Волочкова, яку давно критикують за вживання спиртного, заявилася на шоу п'яною.

Вона різко відповіла критикам, які раз у раз звинувачують її в алкоголізмі.

"Я Волочкової залишуся назавжди і на століття, я горда, що мене обговорюють. Найпростіше говорити" ой, ти випила", слухайте, коли захотіла, тоді і випила. Це моє право! Ви спочатку вийдете на сцену Великого театру, на сцену Маріїнського, запишіть таку кількість кліпів!",- обурилася Волочкова.

Вона порадила злостивцям зайнятися своїм життям, а не копатися в чужій білизні.

"Мої золоті, хочу побажати Вам добра, миру, щастя. Вмійте прощати один одному успіх, красу, незалежність, сексуальність, любов чоловіків", — додала Волочкова в одному з YouTube-шоу, куди прийшла в нетверезому стані.

читайте також"Вже кілька днів не викисають": Волочкова і Джигурда роздяглися до трусів, розсмішивши ІвлєєвуНагадаємо, раніше Волочкову розкритикували за нескромне вбрання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала у сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.

Раніше російська балерина Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда з'явилися на публіці разом. Балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди, але її зовнішній вигляд підняли на сміх її ж підписники.

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