Кілометрові нігті та яхта: Началджіоглу показався з донькою від Ані Лорак

Мурат Началджіоглу вивіз свою дочку на море.

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Мурат Налчаджиоглу вивіз доньку на відпочинок/ колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca/

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Началджіоглу, який відпочиває в турецькому Бодрумі, показав свою доньку, що підросла.

Мурат разом із Софією поїхали кататися на яхті та проводити час разом. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Мурат Началджіоглу відпочиває зі своєю донькою / Скриншот Instagram/muratnalca

Мурат Началджіоглу відпочиває зі своєю донькою / Скриншот Instagram/muratnalca

До слова, на фото є ще одна дівчина і це не перукарка Анастасія, яка теж відпочиває в Бодрум.

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Нагадаємо, що раніше Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною. Налчаджиоглу видалив усі фото і відео з колишньою на своїй сторінці в соцмережах, а також закликав шанувальників любити своє життя.

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення. Вона розповіла, що офіційно розлучилася з бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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