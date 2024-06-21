Кілометрові нігті та яхта: Началджіоглу показався з донькою від Ані Лорак

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Началджіоглу, який відпочиває в турецькому Бодрумі, показав свою доньку, що підросла.
Мурат разом із Софією поїхали кататися на яхті та проводити час разом. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
До слова, на фото є ще одна дівчина і це не перукарка Анастасія, яка теж відпочиває в Бодрум.
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Нагадаємо, що раніше Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною. Налчаджиоглу видалив усі фото і відео з колишньою на своїй сторінці в соцмережах, а також закликав шанувальників любити своє життя.
Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення. Вона розповіла, що офіційно розлучилася з бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.
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