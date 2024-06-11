"Киця і Кицюня": Ступка на пляжі притулився до своєї коханої

Український актор Дмитро Ступка, який від початку нападу Росії на Україну виїхав до США і не збирається повертатися в Україну, показався на пляжі зі своєю коханою Юлією.
На своїй сторінці в Instagram, актор виклав фото, як проводить дні на Гаваях. Парочка стоїть в обнімку. "Там, де ти, там мій рай", - написав він. Він також поставив хештег "Киця і Кицюня".
Хто такий Дмитро Ступка?
Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.
Зазначимо, що Дмитро Ступка вже кілька років живе у США. Він перебрався туди з сім'єю ще до повномасштабної війни, а про те, що країна-окупант напала на Україну, він дізнався на борту літака, який віз його до Києва.
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Нагадаємо, раніше Ступка-молодший зізнався, чи планує він знову жити в Україні, або ж остаточно осяде в США. Актор розповів, що сумує за рідною країною, але за кордоном його "тримає" дитина.
Раніше також Ступка поділився новим постом, де він розважається зі своєю новою дівчиною. На своїй сторінці в Instagram, він виклав відео, як цілується з нею на центральній площі Нью-Йорка.
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