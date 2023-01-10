Капітан Америка закохався: Кріс Еванс весело підтвердив нові стосунки

Більше року "Капітан Америка" Кріс Еванс та португальська актриса Альба Баптіста змогли утримати свої стосунки подалі від публіки.

Кріс Еванс та Альба Баптиста / скріншоти з відео

Голлівудський актор Кріс Еванс (найбільше відомий за роллю капітана Америці в кіновсесвіті Marvel) закрутив роман з португальською актрисою Альбою Баптистою. Про це спочатку повідомляли Західні таблоїд.

А на початку нинішнього року 41-річний Еванс поділився 45-секундним відео вже на у своєму Instagram-акаунті. У ролику він і Баптиста дуріють і розігрують один одного. Вони несподівано вискакували з-за рогу. А реакція кожного фіксувалася камерою. Судячи з відео, дівчина Еванса дуже емоційна.

"Озираючись на 2022 рік", —підписав ролик актор і додав три червоних сердечок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що голлівудський актор і продюсер Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.

А вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу в компанії Українки - блогера і студентки Лондонської бізнес-школи Марією Берегової і старого друга, зірки трилогії "Людина-павук" Тобі Магуайра.

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