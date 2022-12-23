Дочка зірки бойовиків і модель: Леонардо Ді Капріо закрутив роман з новою юною красунею

Легендарний голлівудський актор і продюсер Леонардо ДіКапріо продовжує розбурхувати фантазію фанаток і змушувати орати папараці в поті чола. Днями він сходив на побачення в один з ресторанів в Західному Голлівуд з новою пасією – 23-річною моделлю Вікторією Ламас. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.
Вікторія, до речі, з кінематографічної сім'ї – її тато Лоренцо Ламас був зіркою відеокасетних бойовиків в 1990-х і інших фільмів категорії "B".
Пара сходила на побачення (правда, незрозуміло, перше воно у них чи ні), але об'єктивів папараці уникнути їм не вдалося.
Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.
А вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу в компанії Українки блогера і студентки Лондонської бізнес-школи Марією Берегової і старого друга, зірки трилогії "Людина-павук" Тобі Магуайра.
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