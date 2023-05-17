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Камалія показала нового пакистанського чоловіка після новини про розлучення з мільярдером

Анна Підгорна
17 травня 2023, 16:31 оновлено 17 травня, 16:31
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Камалія і Захур два десятиліття прожили разом, і все ще підтримують тісні стосунки.
Камалія з родиною
Камалія розповіла, як її одружили з пакистанською суперзіркою / instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія у квітні шокувала шанувальників новиною про те, що вона розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу. Незважаючи на це, колишнє подружжя багато часу проводить разом, так як має спільні проєкти.

Зараз артистка знаходиться в Пакистані, де яскрава блондинка вже викликала фурор серед місцевого бомонду. На одному зі світських заходів Камалію "спіймали" папараці в компанії пакистанського артиста Сахіра Алі Бхагга.

Місцева жовта преса тут же стала поширювати чутки про те, що імпозантний чоловік - новий бойфренд, а може і таємний чоловік української співачки. Про це розповіла сама Камалія на своїй сторінці в Instagram.

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"Обожнюю ці приголомшливі заголовки журналістів! Ось і пакистанські журналісти знайшли сенсацію. Цитую: "Камалія таємно вийшла заміж у Пакистані? Судячи з фотографій, які потрапили в розпорядження пакистанських ЗМІ, популярна українська співачка Камалія таємно вийшла заміж за пакистанську мегазірку Сахіра Алі Бхагга. Фотографії злив друг, який побажав залишитися невідомим, якого запросили на весільну вечірку. Більш детальна інформація очікується і відстежуватиметься". Десь я це вже бачила)) Дякую, шановні журналісти, за увагу до мене", - пише Камалія.

У коментарях шанувальники співачки зі сміхом уточнюють, чи можна вже її вітати з одруженням, і відзначають, що українські жінки настільки красиві, що в будь-якій країні для них знаходиться безліч іменитих женихів, і Камалія - дуже яскраве тому підтвердження.

Камалія, Сахір Алі Бхагг
Камалія з "таємним чоловіком" Сахіром Алі Бхаггом / instagram.com/kamaliyaofficial

Раніше стало відомо, що українська топ-модель Алла Костромічова вагітна вдруге. Манекенниця показала значний животик в розкішному образі.

Також донька Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вперше розповіла про своє нове любовне захоплення, і продемонструвала пристрасний поцілунок з обраницею.

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