"Якесь приторне і ні про що": Дьомін розкрив подробиці конфлікту з Білик

Ірина Білик ображена на шоумена, але свою провину він, схоже, визнати не готовий.

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Слава Дьомін розповів, чому на нього образилася Ірина Білик / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official, instagram.com/bilyk_iryna

Український ведучий, шоумен та інтерв'юер Слава Дьомін побував у незвичайній для себе ролі - у свій День народження він опинився по той бік "барикад". Його колега задавала йому особисті питання, а він на них відповідав.

В отриманому інтерв'ю Дьомін, який спілкувався з великою кількістю знаменитостей тет-а-тет, зізнався, чому Народна артистка України, співачка і поет-пісняр Ірина Білик тримає на нього образу.

Ірина відома своїм непростим характером, але раніше ні вона, ні шоумен не розкривали суть конфлікту. Яка, як виявилося, таїлася в інтерв'ю колишнього чоловіка і продюсера артистки Юрія Нікітіна. Дьомін запитав його думку про те, чому у Білик немає великих хітів, після того, як вона перестала співпрацювати з Нікітіним.

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Слава вважає, що саме це питання образило співачку. Втім, шоумен за собою провини не відчуває, так як переконаний, що має право на власне оціночне судження, як людина, і на каверзні питання, як інтерв'юер.

"Це моя особиста думка, моє особисте питання. Мені було це цікаво. Ірина Білик так не вважала, і її це образило. Але моя робота – поставити гостре запитання гостю, щоб інтерв'ю було цікаве, а не просто якесь таке приторне і ні про що", - зазначив Слава Дьомін.

Ірина Білик і Юрій Нікітін жили і працювали разом з 1990 по 1998 рік. За цей час співачка випустила такі хіти, як "Так просто", "Ти мій", "Пригадай" та ін.

Раніше українська співачка Ірина Білик висловилася про чутки про її роман з хореографом Дімою Коляденко, за яким вона вже була заміжня на початку двохтисячних.

Також артистка засвітилася в обіймах скандального Олексія Паніна, російського актора, який був оголошений в розшук в рф за критику кривавого путінського режиму.

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