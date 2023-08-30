"Якесь приторне і ні про що": Дьомін розкрив подробиці конфлікту з Білик

Український ведучий, шоумен та інтерв'юер Слава Дьомін побував у незвичайній для себе ролі - у свій День народження він опинився по той бік "барикад". Його колега задавала йому особисті питання, а він на них відповідав.
В отриманому інтерв'ю Дьомін, який спілкувався з великою кількістю знаменитостей тет-а-тет, зізнався, чому Народна артистка України, співачка і поет-пісняр Ірина Білик тримає на нього образу.
Ірина відома своїм непростим характером, але раніше ні вона, ні шоумен не розкривали суть конфлікту. Яка, як виявилося, таїлася в інтерв'ю колишнього чоловіка і продюсера артистки Юрія Нікітіна. Дьомін запитав його думку про те, чому у Білик немає великих хітів, після того, як вона перестала співпрацювати з Нікітіним.
Слава вважає, що саме це питання образило співачку. Втім, шоумен за собою провини не відчуває, так як переконаний, що має право на власне оціночне судження, як людина, і на каверзні питання, як інтерв'юер.
"Це моя особиста думка, моє особисте питання. Мені було це цікаво. Ірина Білик так не вважала, і її це образило. Але моя робота – поставити гостре запитання гостю, щоб інтерв'ю було цікаве, а не просто якесь таке приторне і ні про що", - зазначив Слава Дьомін.
Ірина Білик і Юрій Нікітін жили і працювали разом з 1990 по 1998 рік. За цей час співачка випустила такі хіти, як "Так просто", "Ти мій", "Пригадай" та ін.
Раніше українська співачка Ірина Білик висловилася про чутки про її роман з хореографом Дімою Коляденко, за яким вона вже була заміжня на початку двохтисячних.
Також артистка засвітилася в обіймах скандального Олексія Паніна, російського актора, який був оголошений в розшук в рф за критику кривавого путінського режиму.
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