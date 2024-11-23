Який вигляд має співачка Катя Chilly: куди вона зникла

Катя Chilly розповіла про те, що робила останнім часом.

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Куди пропала Катя Чилі / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Куди зникла Katya Chilly

Як вона зараз виглядає

Відома українська співачка Katya Chilly несподівано зникла з радарів українського ТБ.

Тим часом, вона з'явилася в студії KyivFM, де постала в новому образі. Зокрема, співачка з'явилася з короткою стрижкою, а також розповіла про своє табу, з яким вона жила 22 роки.

За словами Chilly, вона зважилася на серйозні зміни на тлі кризи. Зокрема, артистка позбулася довгого волосся. Katya Chilly розповіла, що обрала зручність замість краси.

"У мене була криза. У всіх нас бувають кризи, я цього не соромлюся. Я зрізала волосся. Я просто вибрала приймати душ із головою щодня, ніж сушити волосся, яке нижче пояса, щодня. Тобто бажання душу з головою було сильнішим, ніж загальноприйнятий канон краси", - розповіла вона.

Співачка також розповіла, як перервала свою особисту аскезу на м'ясо і на алкоголь. Так, нещодавно проходячи повз базар, артистка купила півня, якого потім приготувала, весь з'їла і запила вином.

"З 2002 року я не їла нічого тваринного, це минуло 22 роки. Я не вживала спиртне, я навіть на своє весілля не пила шампанське. Взагалі весь цей період часу - нічого. І в січні цього року я йшла повз базар і купила півня. З головою, з лапами. З якимось екстатичним задоволенням я його розібрала. Я купила червоне вино. Я зжерла всього півня. Я запила вином", - зізналася співачка.

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Хто така Катя Chilly Катя Chilly - українська співачка, музикантка і композиторка, яка виступає під сценічним ім'ям Катя Chilly. За час професійної кар'єри випустила чотири альбоми, які здобули значну увагу преси та публіки. Зробила фурор під час участі в українському вокальному шоу "Голос".

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