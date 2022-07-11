"Як ні в чому не бувало": Осадча розповіла, як Повалій "рубає" путінські гроші в РФ

Катя Осадча та Таїсія Повалій / Колаж Фото УНІАН

Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала, як попспівачка Таїсія Повалій, яка з 2014 року живе в РФ і підтримує збройну агресію Росії про Україну, виступала, веселячи жителів тамтешнього міста Мурома. Про це Осадча написала на своїй сторінці в Instagram.

"Повалій продовжує співати в російських містах, як ні в чому не бувало. На відео Муром", - написала Осадча.

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Нагадаємо, раніше співачка Ірина Білик розповіла, що чоловік її Таїсії Повалій, продюсер Ігор Ліхута підтримує війну, яку РФ розв'язала в Україні.

"Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє тому, що відбувається з нами тут", – заявила співачка.

До того син Таїсії Повалій, Денис, категорично відхрестився від неї - після того, як співачка заспівала легендарну українську пісню "Пісню про рушник" перед російськими окупантами в Москві на концерті до 9 травня.

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія і я до неї відношення не маю" - написав Денис Повалій у себе в Instagram.

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