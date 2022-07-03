"Бумеранг повернеться, ти не українська співачка!": Зібров розплакався через Повалій

Співак упевнений, що його колега не гідна українського паспорта.
Співак Павло Зібров зізнався, що плакав через зраду колеги Таїсії Повалій.
Це сталося, коли вона виступала в Кремлі на концерті до Дня Перемоги з "Піснею про рушник", розповів артист в інтерв'ю програми "Зірковий шлях".
"Ми сиділи і плакали просто від того сорому. Її там підгодували просто. Вона давно там, її нічого не з'єднує з Україною. Бумеранг повернеться, Повалій, ти не українська співачка! Все, тебе викреслили радіо і телебачення, тебе український народ викинув зі свого серця. І ти це заслужила. Ти доросла. Разом зі своїм Ігорьком Ліхутою ти зробила свій вибір", – заявив Зібров.
Також він підкреслив, що в першу чергу у Повалій забрати звання "Народної артистки України" і відібрати український паспорт.
читайте такожЗапроданку Повалій відправляють до психіатра після танців у КремліНагадаємо, раніше співачка Ірина Білик розповіла, що чоловік її Таїсії Повалій, продюсер Ігор Ліхута підтримує війну, яку РФ розв'язала в Україні.
Співачка зазначила, що він дивиться телевізор і щиро радіє вбивствам українців.
"Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє тому, що відбувається з нами тут", – заявила співачка.
Читайте також:
- Заступився за куму: Анатолій Анатоліч розповів, чим Лобода краще запроданок Лорак, Повалій та ін.
- Денис Повалій пожартував з приводу можливого розпаду Росії
- "Не змогла пропустити": Квітуча Повалій відвідала світський захід у Москві