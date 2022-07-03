"Бумеранг повернеться, ти не українська співачка!": Зібров розплакався через Повалій

Зібров розплакався через Повалій / скріншот

Співак Павло Зібров зізнався, що плакав через зраду колеги Таїсії Повалій.

Це сталося, коли вона виступала в Кремлі на концерті до Дня Перемоги з "Піснею про рушник", розповів артист в інтерв'ю програми "Зірковий шлях".

"Ми сиділи і плакали просто від того сорому. Її там підгодували просто. Вона давно там, її нічого не з'єднує з Україною. Бумеранг повернеться, Повалій, ти не українська співачка! Все, тебе викреслили радіо і телебачення, тебе український народ викинув зі свого серця. І ти це заслужила. Ти доросла. Разом зі своїм Ігорьком Ліхутою ти зробила свій вибір", – заявив Зібров.

Також він підкреслив, що в першу чергу у Повалій забрати звання "Народної артистки України" і відібрати український паспорт.

читайте такожЗапроданку Повалій відправляють до психіатра після танців у КремліНагадаємо, раніше співачка Ірина Білик розповіла, що чоловік її Таїсії Повалій, продюсер Ігор Ліхута підтримує війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Співачка зазначила, що він дивиться телевізор і щиро радіє вбивствам українців.

"Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє тому, що відбувається з нами тут", – заявила співачка.

Читайте також: