Відомий український актор опинився в епіцентрі землетрусу

Ступка-молодший розповів, що стихійне лихо сталося рано вранці, коли майже вся Каліфорнія ще спала.

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Дмитро Ступка новини - Дмитро Ступка в США пережив землетрус / колаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

Український актор Дмитро Ступка, спадкоємець відомої української акторської династії, під час повномасштабної війни не поспішає повертатися в Україну. Він виїхав із країни ще до 24 лютого, і відтоді жодного разу не був удома.

Ступка осів у США, де намагається продовжити акторську кар'єру і час від часу займається благодійністю. Там, за словами самого артиста, його застало стихійне лихо.

Про це Дмитро розповів у своєму блозі в Instagram. Він мешкає в місті Таузенд-Оукс, Каліфорнія, недалеко від Лос-Анджелеса, яке вважається одним із найбезпечніших міст Америки. Однак природа вирішила порушити статистику.

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Так Дмитро повідомив, що від сну його пробудили зранку поштовхи землетрусу магнітудою 4.7 балів. Він опинився в епіцентрі цього небезпечного явища, але, на щастя, для актора все обійшлося без наслідків.

Дмитро Ступка новини - Дмитро Ступка в США пережив землетрус / instagram.com/stupka777

Хто такий Дмитро Ступка? Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.

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