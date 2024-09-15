Відомий український актор опинився в епіцентрі землетрусу

Український актор Дмитро Ступка, спадкоємець відомої української акторської династії, під час повномасштабної війни не поспішає повертатися в Україну. Він виїхав із країни ще до 24 лютого, і відтоді жодного разу не був удома.
Ступка осів у США, де намагається продовжити акторську кар'єру і час від часу займається благодійністю. Там, за словами самого артиста, його застало стихійне лихо.
Про це Дмитро розповів у своєму блозі в Instagram. Він мешкає в місті Таузенд-Оукс, Каліфорнія, недалеко від Лос-Анджелеса, яке вважається одним із найбезпечніших міст Америки. Однак природа вирішила порушити статистику.
Так Дмитро повідомив, що від сну його пробудили зранку поштовхи землетрусу магнітудою 4.7 балів. Він опинився в епіцентрі цього небезпечного явища, але, на щастя, для актора все обійшлося без наслідків.
Хто такий Дмитро Ступка?
Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше відомий україно-венесуельський хореограф і співак Амадор Лопес зізнався в багатомільйонних боргах. Крім того він розповів, яким чином їх позбувається та на яку суму живе.
Також акторка та Народна артистка України Ольга Сумська розповіла про розлучення з чоловіком, шлюб з яким більше не могла і не хотіла терпіти. Вона розкрила подробиці своїх рішучих дій.
Читайте також:
- Прикинувся водієм: журналістка повністю викрила блогера Волошина
- MELOVİN послав п'яну жінку просто під час концерту
- "Приміряла весільну сукню": Кухар видала відвертість про новий роман
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред