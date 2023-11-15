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Ірині Білик зробили пропозицію руки та серця на очах у здивованих фанатів

Анна Підгорна
15 листопада 2023, 15:43
Білик зазначила, що з нею давно не траплялося нічого подібного, та ледь змогла стримати почуття.
Ірина Білик
Шанувальник зробив Ірині Білик пропозицію / Колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Для українських зірок вже звичайна справа, коли закохані на їхніх концертах освідчуються своїм половинкам. А Ірині Білик, жінці особливій у всіх сенсах, ще й самій довелося побувати героїнею такої "лавсторі".

Співачка зараз дає благодійний концертний тур Україною. Під час одного з виступів до неї на сцену вийшов чоловік з величезним букетом червоних троянд та встав перед нею на одне коліно.

Потенційний наречений простягнув Білик обручку і пообіцяв їй "любов, вірність і щастя". Цей момент потрапив на відео, яким артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Від таких пропозицій Ірина розгубилася, і довго не вимовляла ні слова. Потім дала відповідь закоханому шанувальнику. Втім, абсолютно неоднозначну. "Напевно, всі можуть подумати, що ми в якомусь шоу. Для мене кохання, це і вірність, чесність. Обов'язково чесність. Мені б дуже хотілось мати такого чоловіка, як ти. Але ж ми зовсім незнайомі, але я просто бачу тебе в залі і я дуже щаслива, коли ти зі мною на всіх концертах. І зараз я подумала, ну це буде неправильно, сказати людині, яка мене кохає, яка мені теж подобається, до речі. Це буде дуже неправильно сказати "ні", - сказала Білик.

Чим закінчилася історія з заручинами, співачка розкривати не стала. Однак у соцмережах все ж попросила поради, чи варто виходити заміж наосліп.

Дивіться відео, як Ірині Білик освідчилися під час концерту:

Раніше стало відомо, скільки Остапу Ступці хочуть дати за п'яне ДТП - з вини актора потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Аварія сталася ще в квітні.

Також український ведучий Микита Добринін "засвітив" свою дівчину, з якою він почав зустрічатися після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою. До цього шоумен приховував обраницю.

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Ірина Білик шоу-бізнес новини шоу бізнесу
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