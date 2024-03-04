"Хрускіт, біль": з тяжкохворою Тишкевич стався нещасний випадок на зйомках

Катерина розповіла, який висновок дали лікарі щодо її травми.

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Катерина Тишкевич травмувалася на фотосесії на природі / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич робила велику перерву у зйомках через хронічні головні болі, спричинені важкою хворобою. Наприкінці минулого року вона навіть потрапила в реанімацію через сепсис.

Зараз стан артистки, схоже, покращився. Принаймні вона знайшла в собі сили на кілька вельми мальовничих фотосесій. На жаль, під час однієї з них з Тишкевич стався нещасний випадок.

Про це Катерина розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, вибралася на природу, щоб зробити нові знімки. "Фотосесія вчора вийшла класною, але я на тих схилах сильно підвернула ногу. Набряк, хруст, наступати боляче", - написала акторка, і опублікувала знімок із медичного центру.

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Пізніше Катерина Тишкевич поділилася висновком лікаря - на щастя, обійшлося без переломів і вивихів. Акторка заробила розтягнення зв'язки. У лікарні їй рекомендували утриматися від фізичної активності на два тижні, а пошкоджену ногу рекомендували фіксувати ортезом.

Катерина Тишкевич травмувалася на фотосесії на природі / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Хто така Катерина Тишкевич? Катерина Тишкевич - українська акторка кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

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