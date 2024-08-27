Готує новий донат для ЗСУ: Долина виставила на продаж ще одну квартиру

Путіністка Лариса Доліна, яка нещодавно нібито спеціально підлаштувала аферу з квартирою, щоб таким чином вивести свої активи з терористичної Росії та виїхати звідти, повідомила про новий продаж.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Доліна повідомила, що збирається продати свою квартиру в Юрмалі. На одному з російських фестивалів, у нападі ностальгії, Доліна повідомила, що не може більше приїжджати туди через підтримку політики терориста-Путіна, і тому продає нерухомість.
"Намагаюся продати. Мене ж там заборонили взагалі на все життя", - із сумною усмішкою промовила співачка.
Хто така Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Путіністка Лариса Доліна - останні новини
Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ. Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".
На своїй сторінці в соцмережах прихильниця диктатора Путіна навіть заявила, що люди, з якими вона контактувала, нібито перебувають в Україні.
Вас також може зацікавити:
- "Це помста": Пугачова і Галкін "розвели" путіністку Долину на 180 млн рублів - росЗМІ
- Без шансів, без варіантів: адвокати оцінили, чи може Доліна повернути майно
- Задонатить ще більше на ЗСУ: Доліна підняла цінник на корпоративи
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред