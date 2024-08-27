Готує новий донат для ЗСУ: Долина виставила на продаж ще одну квартиру

Долина, яка підтримує війну в Україні, намагається продати свою закордонну нерухомість.

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Лариса Доліна знову продає квартиру / колаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Путіністка Лариса Доліна, яка нещодавно нібито спеціально підлаштувала аферу з квартирою, щоб таким чином вивести свої активи з терористичної Росії та виїхати звідти, повідомила про новий продаж.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Доліна повідомила, що збирається продати свою квартиру в Юрмалі. На одному з російських фестивалів, у нападі ностальгії, Доліна повідомила, що не може більше приїжджати туди через підтримку політики терориста-Путіна, і тому продає нерухомість.

"Намагаюся продати. Мене ж там заборонили взагалі на все життя", - із сумною усмішкою промовила співачка.

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Хто така Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Путіністка Лариса Доліна - останні новини

Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ. Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".

На своїй сторінці в соцмережах прихильниця диктатора Путіна навіть заявила, що люди, з якими вона контактувала, нібито перебувають в Україні.

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