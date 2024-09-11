Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

Олена Зеленська з гідністю відреагувала на комплімент від журналістки.

https://glavred.net/stars/glyadya-v-glaza-zhurnalistka-skazala-elene-zelenskoy-chto-o-ney-dumayut-ukrainki-10596152.html Посилання скопійоване

Олена Зеленська дала нове інтерв'ю / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Журналістка українського телеканалу "Ми - Україна" Олена Чабак розповіла першій леді України Олені Зеленській, як до неї ставляться українки.

Під час інтерв'ю із Зеленською для каналу "Ми-Україна" Чабак зазначила, що українські жінки вважають першу леді прикладом і вона їх надихає.

відео дня

"Ви маєте знати, що ви надихаєте українських жінок. Вони дивляться на вас, і ваш приклад дає їм сили. Не забувайте про це, тому що ви для нас теж мотивація", - сказала журналістка, дивлячись в очі Олені.

Зеленська відповіла на комплімент і зазначила, що це велика відповідальність.

"Це ще більше відповідальності тепер", - сказала дружина Володимира Зеленського.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Олена Зеленська - останні новини за темою

Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.

А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред