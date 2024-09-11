Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

Журналістка українського телеканалу "Ми - Україна" Олена Чабак розповіла першій леді України Олені Зеленській, як до неї ставляться українки.
Під час інтерв'ю із Зеленською для каналу "Ми-Україна" Чабак зазначила, що українські жінки вважають першу леді прикладом і вона їх надихає.
"Ви маєте знати, що ви надихаєте українських жінок. Вони дивляться на вас, і ваш приклад дає їм сили. Не забувайте про це, тому що ви для нас теж мотивація", - сказала журналістка, дивлячись в очі Олені.
Зеленська відповіла на комплімент і зазначила, що це велика відповідальність.
"Це ще більше відповідальності тепер", - сказала дружина Володимира Зеленського.
Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.
А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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