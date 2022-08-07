Галкін підтримав Софію Ротару, яка виступила проти війни в Україні

Софія Ротару, Максим Галкін / скріншот

Співачка Софія Ротару вперше за час війни Росії проти України озвучила свою позицію.

Артистка навіть приїхала на батьківщину, де займається збором коштів для захисників України.

"Трохи незвичайна для мене роль, не звикла допомагати "на публіку", ще складніше мені просити про допомогу. Але саме в цей день, разом з вашими теплими привітаннями і словами підтримки, якими ви оточуєте мене вже багато років, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто дійсно потребує нашої допомоги. Давайте разом зробимо цю добру справу!", - написавши

До посту Ротару прикріпила фотографію. На знімку артистка в жовтій сукні сидить на сходах біля входу в сільський будинок.

Коментарі до посту Ротару закрила. Але лайком артистку підтримали багато її колег. Серед них відзначилися Максим Галкін та Ольга Сумська.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ауріка Ротару, яка є молодшою сестрою народної артистки України Софії Ротару, виступила з концертами на підтримку України в Литві.

На своїй сторінці в Instagrm вона опублікувала кілька знімків, які були зняті під час заходу.

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