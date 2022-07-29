"З вірою в перемогу!": Ротару потужно підтримала Україну у війні з Росією

Співачка вірить у перемогу ЗСУ над окупантами.
Українська співачка Ауріка Ротару, яка є молодшою сестрою народної артистки України Софії Ротару, виступила з концертами на підтримку України в Литві.
На своїй сторінці в Instagrm вона опублікувала кілька знімків, які були зняті під час заходу.
"Провели благодійні концерти в Литві. Всі зібрані кошти передані на підтримку ЗСУ. З вірою в перемогу! Слава Україні", - підписала вона фото.
Відзначимо, що більш відома сестра Ауріки українська і Молдавська співачка Софія Ротару, яка останнім часом не озвучувала свою позицію про військове вторгнення Росії в Україну, нарешті позначила свою позицію.
Принаймні так вважають російські ЗМІ, які звернули увагу на пост співачки про українську державність.
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Автор: Сергій Коломієць