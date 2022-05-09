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Фраза "ніколи знову" перетворилася на "ми повторили": Ектор Хіменес-Браво звернувся до росіян

9 травня 2022, 20:57

Шоумен вважає, що ті, хто сьогодні методично винищує незалежну державу, ганьблять пам'ять ветеранів Другої світової війни.

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Ектор Хіменес-Браво звернувся до росіян на 9 травня / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво зустрів 9 травня в Україні, охопленій війною. У святковий день він поклав квіти загиблим героям, і звернувся до росіян, які зараз, на його думку, ганьблять їх ім'я.

Так кухар в подиві, чому росіяни вважають перемогу у Другій світовій війні виключно їх заслугою. Він відзначив - це подвиг багатьох народів.

"8-9 травня - дні які пам'ятають весь світ. Коли світ переміг Гітлера і нацизм. У Росії пропаганда часто перекручує, що це вони перемогли. Але не тільки вони. Насправді в цій коаліції брав участь весь союз держав в якому була Україна, Казахстан, Грузія та ін. Так і країни з інших районів світу, такі як Австралія, США, Китай, Колумбія і багато інших",- пише він.

Шеф-кухар зазначає - сьогодні російські військові перекрутили саму концепцію перемоги над нацизмом, адже у війні з Україною самі перейняли все найгірше від колись переможеного ворога: "Ваші політики і солдати зганьбили всю пам'ять про перемогу над Гітлером. Адже вони самі стали ними. Вони розтоптали те, за що сиділи в окопах, вмирали ваші дідусі і бабусі. Це ганьба на багато років. Як тільки перша ракета вдарила по нашій землі. Вони бомблять мирні міста, вбивають мирних жителів. Фраза "ніколи знову" перетворилася на "ми повторили".

Між тим Хіменес-Браво впевнений, перемога в сьогоднішній війні - на боці правди, на боці України. "Путін - проклятий мільйонами предків, тому що напав на Україну о 4 ранку, як Гітлер. Ми перемогли тоді і переможемо знову",- каже шоумен.

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Ектор Хіменес-Браво звернувся до росіян на 9 травня / instagram.com/hectorjimenezbravo

У коментарях шеф-кухаря підтримали шанувальники:

"Дуже вірно сказав! Гірше фашистів!"

"Ось кожне слово підтримую, правильно сказав. Перемога за нами".

"Згодна з кожним словом! Слава Україні!"

"Діди в гробах від сорому перевертаються, не за це вони життя віддавали".

"Влучніше не можна було сказати. Захоплююсь вашим патріотизмом, тим паче, що ви родом не звідси".

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війна в Україні шоу-бізнес 9 травня Ектор Хименес-Браво новини шоу бізнесу війна Росії та України
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