Євробачення-2024: Ізраїль змінить конкурсну пісню під загрозою дискваліфікації

Скандал розгорівся навколо треку Еден Голан, у якому виявили політичний підтекст.

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Пісня Еден Голан призвела до скандалу на Євробаченні-2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Ізраїль на Євробаченні-2024 продовжує лихоманити: спершу країна у якості конкурсантки представила артистку, яка більшу частину свідомого життя провела в країні-агресорі та виступала в окупованому Криму, потім критиці піддали її конкурсну пісню.

Композиція October Rain ("Жовтневий дощ") містить слова "не залишилося повітря, щоб дихати" і "вони всі були хорошими дітьми, кожен із них", у яких організатори Євробачення побачили посилання до теракту бойовиків ХАМАС в Ізраїлі в жовтні 2023 року. Це порушує правило конкурсу про відсутність будь-якого політичного підтексту в піснях або номерах конкурсантів.

Як повідомляє Reuters, Ізраїлю запропонували змінити текст пісні або змінити конкурсанта. В іншому разі країну буде відсторонено від участі в Євробаченні-2024. Спершу в Ізраїлі відмовилися від таких умов, проте національна телерадіокомпанія Kan пізніше погодилася їх прийняти після звернення президента Ізраїлю Ісаака Герцога.

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Наразі розглядаються два варіанти - змінити рядки пісні Еден Голан October Rain, які викликали сумніви у Європейської мовної спілки, або відправити на Євробачення-2024 іншу артистку, яка посіла друге місце на національному відборі. До слова, її трек також буде ретельно переглянуто.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", якій пророкують перемогу на міжнародному конкурсі.

Також зірку-сурдоперекладачку Нацвідбору-2024 Катерину Заботкіну, яка так сподобалася глядачам, розкритикували за непрофесіоналізм. На думку Українського товариства глухих її переклад був занадто вільним.

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