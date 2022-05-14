Євробачення 2022: Україна побила неймовірний рекорд за кілька годин до фіналу конкурсу

Україна у фіналі Євробачення 2022 виступить під 12 номером.
Через дві години в Турині стартує Євробачення 2022. Фанати з усього світу чекають нового переможця 66-го пісенного конкурсу.
Успіх представників України б'є всі показники конкурсу.
За кілька годин до фіналу ймовірність перемоги Kalush Orchestra досягла рекордних 60%.
Слідом за Україною, судячи з таблиці, йде Швеція з показником в 11%, на третє місце опустилася Великобританія – 10%.
Також до п'ятірки лідерів увійшли Італія та Іспанія, із загальним показником 5%.
В аутсайдерах букмекерської таблиці опинилися Латвія, Швейцарія і Румунія, а найостанніше місце в цьому році дісталося Німеччині – їх шанси на перемогу в Євробаченні-2022 менше 1%.
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Нагадаємо, Україна у фіналі Євробачення 2022 виступить під 12 номером.
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