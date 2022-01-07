Євробачення-2022 - список артистів, які братимуть участь у національному відборі

Євробачення 2022 - хто візьме участь у нацотоборі / Колаж

Українське видання Muzvar опублікувало інсайдерську інформацію, згідно з якою вже відомі деякі артисти, які подали заявку на національний відбір у конкурсі Євробачення-2022.

Традиційно перед прослуховуваннями артистів перевірять на участь і виступи у Росії, Білорусі та окупованих територіях.

Організатори нацвідбору UA:Суспільне натякають, що глядачів цього року чекають не лише нові обличчя, а й новий формат конкурсу.

Серед тих, хто вже подав або подаватиме заявку і бажає представити Україну на конкурсі Євробачення-2022:

Wellboy

ROXOLANA

hurtom

GORIM!

Cloudless

Michael Soul

LAURA MARTI

SOWA

ТОНКИЙ

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

Eria

IDXO

Uliana Royce

Alina Pash.

Також деякі українські артисти отримали особисте запрошення від оргкомітету національного відбору. Відомо, що такоей честі удостоїлися Анна Трінчер (вона відмовилася від участі) і LAUD (його рішення поки не відомо).

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