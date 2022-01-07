Євробачення-2022 - список артистів, які братимуть участь у національному відборі

Хто висловив бажання відстояти честь нашої країни на міжнародному пісенному конкурсі.
Українське видання Muzvar опублікувало інсайдерську інформацію, згідно з якою вже відомі деякі артисти, які подали заявку на національний відбір у конкурсі Євробачення-2022.
Традиційно перед прослуховуваннями артистів перевірять на участь і виступи у Росії, Білорусі та окупованих територіях.
Організатори нацвідбору UA:Суспільне натякають, що глядачів цього року чекають не лише нові обличчя, а й новий формат конкурсу.
Серед тих, хто вже подав або подаватиме заявку і бажає представити Україну на конкурсі Євробачення-2022:
- Wellboy
- ROXOLANA
- hurtom
- GORIM!
- Cloudless
- Michael Soul
- LAURA MARTI
- SOWA
- ТОНКИЙ
- Nazar YA
- Софія Іванько
- Софія Шанті
- Eria
- IDXO
- Uliana Royce
- Alina Pash.
Також деякі українські артисти отримали особисте запрошення від оргкомітету національного відбору. Відомо, що такоей честі удостоїлися Анна Трінчер (вона відмовилася від участі) і LAUD (його рішення поки не відомо).
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Раніше ведуча 1 + 1 Соломія Вітвіцька показала рідкісні кадри з красенем-братом.
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