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Євробачення-2022 - список артистів, які братимуть участь у національному відборі

7 січня 2022, 01:18

Хто висловив бажання відстояти честь нашої країни на міжнародному пісенному конкурсі.

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Євробачення 2022 - хто візьме участь у нацотоборі / Колаж

Українське видання Muzvar опублікувало інсайдерську інформацію, згідно з якою вже відомі деякі артисти, які подали заявку на національний відбір у конкурсі Євробачення-2022.

Традиційно перед прослуховуваннями артистів перевірять на участь і виступи у Росії, Білорусі та окупованих територіях.

Організатори нацвідбору UA:Суспільне натякають, що глядачів цього року чекають не лише нові обличчя, а й новий формат конкурсу.

Серед тих, хто вже подав або подаватиме заявку і бажає представити Україну на конкурсі Євробачення-2022:

  • Wellboy
  • ROXOLANA
  • hurtom
  • GORIM!
  • Cloudless
  • Michael Soul
  • LAURA MARTI
  • SOWA
  • ТОНКИЙ
  • Nazar YA
  • Софія Іванько
  • Софія Шанті
  • Eria
  • IDXO
  • Uliana Royce
  • Alina Pash.

Також деякі українські артисти отримали особисте запрошення від оргкомітету національного відбору. Відомо, що такоей честі удостоїлися Анна Трінчер (вона відмовилася від участі) і LAUD (його рішення поки не відомо).

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