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Євгенія Гапчинська розповіла про понівечений дім та як Горбунов допоміг їй вийти з кризи через війну

14 липня 2022, 00:17

Художниця зі світовим ім’ям поділилася, як вороже вторгнення відбилося на її родині.

Євгенія Гапчинська
Євгенія Гапчинська на Сніданку з 1+1 / Пресслужба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Щодня у Сніданку з 1+1 виходить рубрика "Щоденники війни", творцем якої є журналістка проєкту Наталка Щука, у ній розповідають історії українців в умовах війни, вони волею обставин опинились в найгарячіших воєнних точках нашої країни. У рамках рубрики ексклюзивно до студії Сніданку з 1+1 завітала художниця зі світовим ім’ям Євгенія Гапчинська. Її художній почерк – найвпізнаваніший серед українських митців. Євгенія завжди залишала в секреті своє особисте життя, проте ексклюзивно для глядачів Сніданку з 1+1 розкрила деталі, як її родина пережила повномасштабне вторгнення і як рашисти знищили її будинок на Київщині.

В перші дні війни через небезпеку Гапчинська разом із сином відправилась до старшої доньки у столицю. Перші тижні Євгенія провела у Києві, проте спостерігаючи за тим, як пустіють вулиці столиці, задумались про евакуацію до Європи. Вирішальним фактором стало те, що у під’їзді їхня квартира залишилась єдиною, де хтось проживав. Родина декілька місяців перебувала у Німеччині, проте на початку травня повернулась додому.

"Постачальник щастя" - так називають Євгенію завдяки її унікальним полотнам. Проте через психологічний стан художниця довго не брала в руки пензля. І тільки місяць потому Гапчинська намалювала перші дві повоєнні картини, одна з який присвячена Борису Джонсону. Ексклюзивно у студії Євгенія зізналась, що допоміг їй впоратись з її станом друг - ведучий Сніданку з 1+1 Юрій Горбунов.

"У мене багато друзів і знайомих, і ось так сталось, що з усіх була одна людина на землі, яка мені зателефонувала і спитала мене три слова: "Тобі потрібна допомога?". Це був Юра Горбунов. Інші мене питали "Як ти", але, як правило, смс-кою, і коли я писала, що будинок розграбований, мені важко, чоловік в ЗСУ, то люди писали "добре, будемо на зв’язку" і було видно, що хочуть відрізати… Горбунов мені допоміг з усім, що я його попросила. Знайшов психолога, не знаю яким дивовижним чином це спрацювало, але вже за дві зустрічі з ним я почала сміятися і працювати", - розповіла Гапчинська.

Щодо будинку художниці, який знаходиться в Макарівському районі на Київщині, наразі він непридатний для проживання. Росіяни його понівечили та розграбували. Зараз Гапчинська збирає гроші на покриття даху, яке планує зробити до осені, щоб врятувати будинок від негоди. Говорить, що побачивши усі руйнування, взяла їх до серця дуже близько.

"Що мені так боліло? Це був будинок, де ти спиш, їж, вкладаєш дітей спати, ти тут вагітна була….Це будинок, у якому я зубною щіткою чистила кути. І ти заходиш, а там наче сатана пронісся. Стигне в жилах кров, в мене ноги підкосились, я вхопилась за кухонну поверхню, яка була постріляна та роздерта, і просто вила і голосила, як звірі", - розповіла Гапчинська.

Після побаченого, Євгенія змогла виокремити для себе разючу різницю між росіянами та українцями. За її словами, наші люди вміють мріяти та створювати, а рашисти – лише руйнують. Проте вона не сумнівається, що буде жити у своєму домі та говорить, що зробить його ще кращим.

Євгенія Гапчинська
Євгенія Гапчинська розповіла, як рашисти понівечили її будинок / Пресслужба

Ще до повномасштабного вторгнення Євгенія створила дивовижну картинку, на якій дівчинка з гілочкою захищає єдинорога від зграї тигрів. Зараз художниця називає цю роботу символічною та передчуттям подій.

"У нас вся нова виставка мала бути про єдинорогів. Виставка мала початись 1 березня, а саме 24 лютого ми планували цю картину повісили в галереї. Пам’ятаю, як мій чоловік, який займається поліграфією, попросив мене не робити жовтий фон, бо з ним складно працювати – він погано себе поводить у друку. І я їх ніколи не робила, а тут і дівчинка в блакитній сукні. Люди після вторгнення почали інакше трактувати цю роботу", - поділилась Євгенія.

Чоловік Гапчинської Дмитро наразі воює у лавах ЗСУ кулеметником. "Чоловік мій на 15 кілограм схуд, 6 зубів втратив, але він не здається. У всіх у них такий настрій", - говорить майстриня. Діти дуже сумують за татом, найбільше – чотирирічний син Микола. Євгенія прислухалась до порад психологів та не приховує від сина, що надворі війна, а тато боронить Україну.

Євгенія Гапчинська
Чоловік Євгенії Гапчинської Дмитро зараз служить у ЗСУ / Пресслужба

Окрім внутрішніх змін, художниця наважилась і на радикальні зовнішні, та вирішила відрізати волосся. За її словами, зараз вона бажає дихати на повну і нова зачіска їй це дозволяє робити. Також раніше російськомовна Євгенія, яка родом з Харкова, зараз перейшла на українську. І додає, що її на це надихнув земляк, співак Володимир Дантес. "Дантес з мене зняв це прокляття помилок. Коли я його почула, що він порадив не боятись, мені стало легше розмовляти. Я тепер не соромлюсь, а питаю, як правильно сказати те чи інше слово", - наголосила Євгенія.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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