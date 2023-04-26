"Це все дурниця": Оля Полякова пошкодувала, що розкрила публіці свій реальний вік

Оля Полякова пояснила, чому шкодує, що озвучила публіці свій справжній рік народження (зараз співачці виповнилося 44 роки).

https://glavred.net/stars/eto-vse-erunda-olya-polyakova-pozhalela-chto-raskryla-publike-svoy-realnyy-vozrast-10466023.html Посилання скопійоване

Оля Полякова / колаж фото УНІАН

У 2022 році співачка Оля Полякова шкодує про те, що в минулому році вперше зізналася в тому, що приховувала свій справжній вік - мовляв, насправді вона народилася не в 1984 році, а в 1979-му. про це артистка розповіла в новому випуску шоу "Дорослі дівчата", яке вона веде разом з шоувумен Машею Єфросиніною.

Полякова заявила - мовляв, розкривши правду публіці, вона вперше усвідомила свій вік. І їй це вкрай не сподобалося.

"У цьому віці, щоб бути молодим і красивим, потрібно полюбити себе в дзеркалі. Але все це фігня, коли кажуть"полюби себе і прийми таким, який ти є". Якщо у тебе зайвих 30, 25, 15 кг, у тебе зморшки, прищі, сивина, потріскані руки, розтяжки, ще щось, ти не зможеш собі сподобатися. Як би ти себе не переконувала, що "найчарівніша і приваблива". Це все дурниця. Тому в 40 років пора зробити зовнішність своєї мрії. Це абсолютно можливо", - вважає співачка.

відео дня

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабєєву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно підхопили кричалку.

Дивіться виступ Олі Полякової у "Сніданку з "1+1":

Інші новини шоу-бізнесу: