"Це не про кровні зв'язки": Лілія Подкопаєва заговорила про усиновлення

Подкопаєва розповіла, що для неї означає усиновлення.

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Лілія Подкопаєва показала своїх дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official/

Українська відома гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісний кадр із чоловіком - Ігорем Дубінським, і трьома дітьми.

На своїй сторінці в соцмережах Лілія опублікувала пост на честь Дня усиновлення, який є важливим для неї, оскільки в 2006 році вона усиновила сина Вадима, зараз хлопцеві вже 18 років. Гімнастка впевнена, що це не вона вибрала сина, а він її, а також, що усиновлення - це вибір серця.

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"Усиновлення - це вибір серця, який ніколи не буває випадковим. 18 років тому моя дитина обрала мене, і цей момент назавжди змінив моє життя. Це не про кровні зв'язки, а про любов, яка виростає в серці, коли ти стаєш батьком чи матір'ю. Батьківство - це про турботу, підтримку і відчуття нерозривного зв'язку. Це любов, що перевершує все і назавжди об'єднує душі", - зазначила Подкопаєва.

Хто така Лілія Подкопаєва? Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

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Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва поділилася романтичними фото зі своїм чоловіком-бізнесменом. Привід виявився значущим - коханий чоловік ексчемпіонки, бізнесмен Ігор Дубінський відсвяткував свій день народження.

Також українська спортсменка Лілія Подкопаєва зворушливо привітала свою 16-річну доньку з Днем народження. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, 16 років тому "світ змінився".

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