"Це наші останні роки": зірка серіалу "Пуститися берега" припиняє кар'єру

Брайан Кренстон провів переоцінку свого життя, в якому, як виявилося, з віком визначилися зовсім інші пріоритети.

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Брайан Кренстон призупинив кар'єру заради дружини і майбутніх ролей / ua.depositphotos.com

Американський актор, зірка серіалу "Пуститися берега" Брайан Кренстон шокував шанувальників новиною про те, що він завершує свою кар'єру. Правда, станеться це в 2026 році, коли йому виповниться 70 років.

"Це не пауза. Це зупинка", - зазначає артист у своєму інтерв'ю для GQ. Кренстон зізнається, що винен своїй дружині Робін Дірден, з якою він у шлюбі більше тридцяти років, багато років нормального сімейного життя.

"Я хочу змінити парадигму. Останні 34 роки Робін жила, тримаючись за мій хвіст. Вона була "плюс один", вона була дружиною знаменитості. Їй довелося змінити своє життя і пристосуватися до мого. Вона отримала від цього величезну користь, але ми не рівні. Я хочу це вирівняти. Вона цього заслуговує", - розповів Кренстон.

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Пізніше на своїй сторінці в Instagram він, втім, поспішив заспокоїти шанувальників - він йде з кіно не назавжди. На думку актора, поміж іншим зараз йому не вистачає життєвого досвіду щоб блискуче впоратися з ролями, які йому пропонують в силу віку. Тому він вирішив поєднати приємне з корисним, і залишає "колесо для ховрашка" лише на час, щоб через рік повернутися оновленим і повним сил.

"По-перше, це дозволить мені проводити час з Робін так, як я не міг провести останні 25 років... не як з дружиною знаменитості, а як любляча одружена пара, яка вступає в, будемо чесні, наші останні роки, з новими надіями, цілями та досвідом. По-друге, це дасть мені своєрідне "перезавантаження" в моїй кар'єрі. Я відчуваю, що у мене закінчуються свіжі ідеї про те, як грати персонажів, яких мені пропонують. Таким чином, вивчення більш розширеного життєвого досвіду дасть мені можливість поповнити свою душу і підготуватися до будь-яких ролей, які мені можуть бути надані, більш автентично. Я відключуся від соціальних мереж, зійду з "хом'ячого колеса бізнесу" і занурюся в класичні романи, які завжди обіцяв собі прочитати, але не читав..." - повідомив Кренстон, пообіцявши, що перед цим він закінчить всі проєкти, в яких він вже задіяний.

Раніше американо-канадський актор і комік Джим Керрі заявив про завершення своєї кінокар'єри - артист вирішив, що зробив достатньо для кіноіндустрії.

Також, за кілька днів до цього, сім'я іншого голлівудського актора, Брюса Вілліса, повідомила про завершення його кінокар'єри через афазію - порушення мови, які впливають на його когнітивні здібності.

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