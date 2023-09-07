"Це було в Кремлі": Пригожин зганьбився на банкеті у Путіна

Продюсера Йосипа Пригожина нерідко приймали за Євгена Пригожина.

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Пригожин зганьбився на банкеті у Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Над російським продюсером Йосипом Пригожиним добряче познущалися після смерті засновника терористичної організації ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Продюсера, якого нерідко приймали за Євгена Пригожина, переслідували неприємності ще задовго до смерті терориста, пишуть росЗМІ.

Продюсер відверто розповів, що ще за часів, коли Євген Пригожин був тільки ресторатором, продюсер потрапив у вельми незручну ситуацію.

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"Це було в Кремлі. Йшов банкет. Я прийшов в банкетний зал, сидів з видатною Майєю Плісецькою. Мстислав Леопольдович Ростропович сидів з президентом Росії Володимиром Володимировичем Путіним, був принц Монако і ще якісь люди. І Мстислав Леопольдович весь вечір говорив: "спасибі Євгену Пригожину за сьогоднішній банкет. Красивий захід...", - розповів Пригожин, зазначивши, що його ще тоді плутали з терористом.

Нагадаємо, що ввечері 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, що знаходилися на борту.

Експерт назвав причину зволікання, чому Путін чекав 2 місяці, щоб убити Пригожина. Диктатор РФ готувався до вбивства ватажка ПВК "Вагнера". Він не міг собі дозволити вбити його в червні, адже це спричинило б для Кремля серйозні проблеми.

Видання Financial Time з посиланням на власні джерела через західних політиків зазначило, що літак Пригожина збила Російська ППО.

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