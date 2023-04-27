Ще одна популярна в Росії актриса підтримала Україну і виїхала з РФ назавжди

Актриса Інгеборга Дапкунайте не збирається жити в країні, яка вбиває мирних жителів.

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Інгеборга Дапкунайте / vesti.ru

Литовська актриса театру і кіно, а також телеведуча Інгеборга Дапкунайте вирішила покинути терористичну Росію, яка напала на мирну Україну і щиро пошкодувала, що не зробила цього раніше.

"Я тут, тому що тут моя сім'я, моя сестра і моя мама. Якби можна було передбачити майбутнє і змінити минуле ... але так, я помилялася. Те, що я не поїхала раніше - помилка, і у мене немає для себе виправдань", - ділилася вона в інтерв'ю закордонним ЗМІ, які цитує пропагандистське видання Стархіт.

Тому актриса не стала миритися з совістю, зібрала свої речі і переїхала в Брюссель. Директор Інгеборги запевнила, що планів на повернення в країну-агресор Росію у неї немає.

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Актриса також повністю розірвала свої зв'язки з терористичною державою і не планує повертатися.

Нагадаємо, дочка російської співачки Алли Пугачової, яка відкрито засудила військове вторгнення Росії в Україну Крістіна Орбакайте, збирається покинути свою терористичну батьківщину.

Раніше також український блогер Богдан Беспалов заявив, що Тодоренко і хоче втекти з Росії, але їй заважає її чоловік-абьюзер і його впливовий батько, якого співачка і ведуча боїться.

Раніше також комік Михайло Галустян днями отримав вірменське громадянство. У мережі запідозрили, що він має намір покинути країну-агресора, але він вирішив прояснити ситуацію. Як виявилося, він обожнює Росію, яка пішла війною на Україну.

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