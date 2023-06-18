Ще один малюк в клані: Кортні Кардашьян оголосила про вагітність

Тревіс Баркер стане батьком в четвертий раз - барабанщик дізнався про це прямо під час концерту.

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Кортні Кардашьян вагітна від Тревіса Баркера / колаж: Главред, фото: instagram.com/kourtneykardash

Американська бізнесвумен, світська левиця і найстарша з клану Кардашьян-Дженнер(не рахуючи мати сімейства Кріс Дженнер) Кортні Кардашян оголосила про вагітність. Четверту дитину 44-річна знаменитість очікує від свого чоловіка - легендарного барабанщика рок-гурту Blink-182 Тревіса Баркера.

Радісна новина стала сюрпризом для музиканта: Кортні з табличкою "Тревіс, я вагітна" вийшла в VIP-зону під час концерту колективу в Лос-Анджелесі. Баркер, захоплений грою, спершу не помітив це, а потім спустився до коханої. Відео з концерту Кардашьян поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Примітно, що в кліпі гурту Blink-182 All the Small Things (1999) можна помітити в натовпі фанатку, яка тримала в руках плакат, як у Кортні.

відео дня

Зараз Кортні критикують за таке театральне дійство навколо її вагітності: багато хто не вірить, що їй вдавалося так довго приховувати вагітність від чоловіка, адже на відео можна помітити, що її живіт вже дуже помітний. Інші заступаються за пару - навіть якщо оголошення про вагітність і виглядало награним, то для 44-річної Кортні і 47-річного Тревіса це справжня подія, адже пара давно хотіла завести спільну дитину.

Кортні Кардашьян вже виховує трьох дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Скоттом Дісіком - 13-річного сина Мейсона Деша, 10-річну доньку Пенелопу і 8-річного сина Рейна Естона. Троє дітей і у Тревіса Баркера - 19-річний син Лендон, 17-річна донька Алабама і пасербиця Атіана, 24 роки.

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