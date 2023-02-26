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Ексучасниця гурту ВІА Гра розповіла про гучну сварку з Вірою Брежнєвою

26 лютого 2023, 16:44
Міша Романова зазначила, що дружина Костянтина Меладзе була з нею дуже груба і звинувачувала у брехні.
Міша Романова, Віра Брежнєва
Міша Романова розповіла, як Віра Брежнєва "наїхала" на неї після відходу з ВІА Гри / instagram.com/misharomanova, instagram.com/ververa

Колишня солістка гурту ВІА Гра, нині сольна співачка, Міша Романова (справжнє ім'я - Наталя Могилинець) покинула проєкт Костянтина Меладзе в 2018 році. Свій відхід з колективу артистка обґрунтувала особистими амбіціями, як сольної виконавиці. До того ж вона була вагітна і очікувала первістка.

В інтерв'ю Романова зізналася Славі Дьоміну, що її відхід з ВІА Гри був вороже сприйняти іншою відомою артисткою, яка раніше була частиною гурту, Вірою Брежнєвою.

За словами Міші, вони з Брежнєвою ніколи не були подругами і особливо не підтримували спілкування, тому вона була дуже здивована, коли після перших інтерв'ю в якості сольної артистки отримала від віри грубе повідомлення гнівного змісту.

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"Було одне з перших інтерв'ю. В тому інтерв'ю я сказала одну з причин, чому я покинула гурт і Брежнєва мені написала SMS. Воно було у такій, доволі жорсткій грубій формі. Вона мене звинуватила у брехні, що я там ось не договорила, або сказала, що я захотіла розвитку сольного. Але ж це нормально, що я хочу такого розвитку. Я їй відповіла в такій же формі. Ми з нею не товаришували, вона не знала про якісь мої плани. Я взагалі не зрозуміла, чому вона мені написала так", - згадує Романова.

Співачка зізнається, що досі не знає, чому Брежнєва вирішила так "накинутися" на неї. Але зла на колегу, схоже не тримає.

"Я не знаю що вона мала на увазі. Мабуть, що я не сказала, що я пішла саме з причини вагітності. Я сказала, що я захотіла розвивати свою сольну кар'єру. Мабуть, їй не сподобалось це. Мабуть, вона була в поганому настрої, всі ми люди", - резюмувала артистка.

Раніше стало відомо, що українська акторка, зірка серіалу Папаньки, Ольга Атанасова розлучається з чоловіком - вони з Сергієм розійшлися ще перед війною, але колишній коханий "тягне" з документами.

Також інсайдери повідомили поділился подробицями особистої трагедії в житті Мадонни - від 64-річної співачки втік її молодий коханий. Він знехтував поп-іконою заради молодшої коханки.

Інші новини:

шоу-бізнес Віра Брежнєва Міша Романова новини шоу бізнесу
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