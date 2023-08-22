Два мільйони для біженців: LOBODA збудувала дім для сім'ї, що постраждала від РФ

Родина медсестри Олени з села Шпитьки житиме в новій оселі, яку, за проханням Лободи, звели в рекордні строки.

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LOBODA допомогла родині з села Шпитьки отримати новий дім / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, Прес-служба LOBODA

Співачка Світлана Лобода витратила кілька мільйонів гривень, щоб повернути сім’ї з-під Ірпеня будинок і віру в людяність, зруйновані російським окупантом. З новин артистка дізналася, що медсестра "Охматдиту" Олена через країну-агресора залишилась без оселі - 21 березня 2022 року в дерев’яний будинок, де вона мешкала разом з чоловіком та донькою потрапив осколок від російського "Граду". В лічені хвилини те, що вони колись називали домом, всі їх речі, перетворились на купу сміття й металобрухту.

Залишився лишень фундамент, поряд з яким сім’я встановила саморобний фургончик. В ньому вони були змушені жити майже рік. Світлана не могла залишитися байдужою до трагедії Олени, та вирішила збудувати для неї нове житло.

Кошти від прослуховування альбому "Made in U" та гастрольного благодійного туру Німеччиною Світлана Лобода вклала в будівництво за новітньою каркасною технологією. Координував процес фонд SaveHome, який також виділив гроші на нову оселю для Олени – 400 тис. гривень.

Всього було зібрано близько 2 мільйонів гривень. Дім для медсестри та її родини було зведено за 4 місяці.

"Будинок збудовано і сьогодні для мене це велике свято, я дуже щаслива! Хочу привітати та обійняти Олену з чоловіком та донькою, що вже за кілька тижнів, по завершенню внутрішніх робіт, зможуть переїхати в новий дім. А також подякувати своїм прихильникам зі всього світу за те, що зробили цей подарунок можливим. Нова оселя - це дуже щемливо. Нехай вона стане початком нового світлого, теплого, мирного розділу в історії їх прекрасної сім’ї", - прокоментувала Лобода Главреду.

LOBODA допомогла родині з села Шпитьки отримати новий дім / Прес-служба LOBODA

Постраждала вдячна співачці та відмічає, що тепер має змогу врятувати маму чоловіка, яка живе під Херсоном, та теж залишилася без дому.

Дивіться відео, як LOBODA подарувала новий будинок українській сім’ї:

Раніше Світлана Лобода розповіла про свої російськомовні пісні, які все ще виконує на концертах. Артистка пояснила, для чого використовує їх під час виступів.

Також житлом співачка допомгла постраждалим від підриву Каховської ГЕС - Лобода розповіла, що планує для цього виділити власну квартиру, чим довела жителів країни-агресора до сказу.

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