Донька Сумської здивувала мережу радикальною зміною іміджу

Антоніна Паперна з мамою Ольгою Сумською / instagram.com/tony__pepper

Старша дочка Ольги Сумської актриса Антоніна Паперна підійшла до підготовки до свят радикально - в Новий Рік артистка увійде в абсолютно новому образі.

Паперна поділилася кадрами, на яких вона зображена зі стрижкою піксі. Вона завжди носила довге біляве волосся, тому така метаморфоза в іміджі кардинально змінює її образ.

Але варто відзначити, що коротка стрижка "під хлопчика" дуже до лиця старшій дочці Сумської.

На новий образ і коротку стрижку Паперна не могла зважитися близько семи років. Кожен раз, прийшовши в салон, повна рішучості здійснити задумане, вона передумувала в останню секунду.

Але Новий Рік - час чудес, і, ймовірно, саме це додало сил актрисі. Незважаючи на мандраж і хвилювання, Антоніна Паперна все ж здійснила свою мрію, змінила зачіску і записала процес трансформації на відео.

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Тоня Паперна підстриглася "під хлопчика " / instagram.com/tony__pepper

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