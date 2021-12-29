Донька Сумської здивувала мережу радикальною зміною іміджу

Тоня Паперна проміняла довге біляве волосся на вельми екстравагантну зачіску.
Старша дочка Ольги Сумської актриса Антоніна Паперна підійшла до підготовки до свят радикально - в Новий Рік артистка увійде в абсолютно новому образі.
Паперна поділилася кадрами, на яких вона зображена зі стрижкою піксі. Вона завжди носила довге біляве волосся, тому така метаморфоза в іміджі кардинально змінює її образ.
Але варто відзначити, що коротка стрижка "під хлопчика" дуже до лиця старшій дочці Сумської.
На новий образ і коротку стрижку Паперна не могла зважитися близько семи років. Кожен раз, прийшовши в салон, повна рішучості здійснити задумане, вона передумувала в останню секунду.
Але Новий Рік - час чудес, і, ймовірно, саме це додало сил актрисі. Незважаючи на мандраж і хвилювання, Антоніна Паперна все ж здійснила свою мрію, змінила зачіску і записала процес трансформації на відео.
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