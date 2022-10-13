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Донька Маргарити Терехової показала висохлу через хворобу Альцгеймера актрису

13 жовтня 2022, 14:15

Міледі з Трьох мушкетерів колись була однією з найбажаніших жінок СРСР.

Маргарита Терехова
Як Маргарита Терехова виглядає зараз / imdb.com

Радянська і російська акторка Маргарита Терехова у серпні відзначила ювілей - 80 років. На жаль, через блискавично прогресуючу хворобу Альцгеймера, яку їй діагностували в середині двохтисячних, вона про це навряд чи здогадується - недуга зробила її безпорадною, прикутою до ліжка, вона нікого не впызнає та мало що пам'ятає.

Незважаючи на це, її єдина донька, також акторка Анна Терехова, регулярно влаштовує заходи, присвячені культурній спадщині її легендарної матері.

Зазвичай вона анонсує їх на своїй сторінці в Instagram старими студійними фото Терехової, і вкрай рідко показує, як виглядає акторка зараз.

Нещодавно, в анонсі публічного показу документально-ігрового фільму-біографії про артистку, Анна показала її руки, в яких затиснутий молитовник - висохлі, виснажені, але як і раніше граціозні, з довгими, витонченими пальцями.

Найбільшу популярність Маргариті Тереховій принесли ролі в костюмованих фільмах-оперетах (Собака на сіні, Благочестива Марта, Д'артаньян і три мушкетери), і також співпраця з режисером Андрієм Тарковським.

Руки Маргарити Терехової
Руки 80-річної Маргарити Терехової / instagram.com/grace_terekhovanna_tais

Раніше стало відомо про смерть дами Анджели Ленсбері, легендарної "Джесіки Флетчер", британської акторки і зірки серіалу Вона написала вбивство.

Тим часом у світ вийшла Софі Лорен - легендарна акторка і секс-символ 60-их. Рідкісна поява на публіці зайвий раз довела, що навіть в 88 років гаряча італійка все ще приваблива.

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