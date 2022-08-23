Червона рута поперек горла встала: Таїсія Повалій мало не звалилася на концерті в РФ

Таїсія Повалій виконала Червону руту під час туру по РФ / instagram.com/tpovaliyofficial

Запроданка Таїсія Повалій продовжує свій вояж ганьби - співачка українського походження вперто мовчить про війну в Україні, натомість продовжує скакати на концертах, присвячених Кобзону за криваві срібники РФ.

Правда, це дається їй з усе більшими труднощами: чи то вік дає про себе знати, чи то українська пісня стала зрадниці поперек горла, однак, вибігаючи на стадіон російського міста Прокоп'євськ, Повалій двічі спіткнулася і мало не впала на червоній доріжці.

Потім Тая почала виконувати українську пісню Червона рута. Вірніше, виконувала її фонограма, а сама Повалій, ймовірно шокована пробіжкою з подальшим конфузом, відчайдушно не потрапляла в ноти.

Ганебний ролик з Повалій з'явився на сторінці одного з фан-акаунтів артистки в Instagram.

Таїсія Повалій виконала Червону руту під час туру по РФ / instagram.com/tpovaliy_best

Нагадаємо, раніше відома російська співачка, яка була в журі українського проекту "Х-фактор" Ірина Дубцова, відкрито підтримала військове вторгнення Росії в Україну, з усіма витікаючими наслідками, смертями і насильством щодо мирних українських громадян.

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева, яка часто працювала в Україні, після тривалого мовчання підтримала військову політику Кремля, і поскаржилася на негативне ставлення до росіян.

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