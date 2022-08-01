"Колишня досі живе з Потапом": Позитив розсекретив, де зараз його ексдружина

Олексій Завгородній, Анна Андрійчук і Потап / instagram.com/annchuk, instagram.com/realpotap

Навесні 2021 року український співак Олексій 'Позитив' Завгородній повідомив, що вже близько року не живе зі своєю дружиною, дизайнеркою Ганною Андрійчук. Пара розлучилася і зараз рідко підтримує зв'язок.

Примітно, що Позитив і Андрійчук парами дружили з Потапом і Настею Каменських. З початком повномасштабної війни в Україні Завгородній залишається в країні, а його друзі, які за кілька днів до вторгнення поїхали на відпочинок до Іспанії, не поспішають повертатися на батьківщину.

До них переїхала і колишня дружина, Анна. В інтерв'ю для Слави Дьоміна Завгородній відповів, де зараз перебуває його екс-дружина.

- Твоя колишня і досі живе з Потапом і Настею?

Наскільки я знаю, так у них сталося, вони переїхали великою родиною. Я не буду брехати, я не знаю, але я знаю точно, що вона з ними теж поїхала, а також її братик і сестричка, її мама поїхали, теж з ними туди, в Іспанію, - розповідає Поизитив.

Раніше стало відомо, що від запроданки Ані Лорак втік коханець. Один з продюсерів натякнув, що артистку кинули через її фінансове становище, яке різко погіршилося під час війни.

Співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні в страху втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.

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